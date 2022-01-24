BetMakers Technology Group Ltd (
双方已同意将 BetMakers 的期限从最初的 10 年延长至新的 15 年合同期限，使其成为向新泽西州提供和管理纯种赛马固定赔率投注的独家提供商。
根据经修订和重述的协议，进一步增加的内容包括：
- NJTHA 已任命 GRN 作为其独家代表签订任何书面协议，从而批准、拒绝或限制在新泽西州内进行和接受纯种赛马的固定赔率投注（获胜、位置和表演），包括：新泽西纯种马内容或任何源自新泽西州以外的纯种内容（根据 IHA 的要求），由在线投注运营商、赌场和体育博彩按照 GRN 确定的此类条款进行，并以 GRN 确定的方式管理与这些运营商的任何此类协议。
- NJTHA 已授权 GRN 将任何纯种内容许可和分发给第三方，以提供关于获胜、位置和表演投注的固定赔率投注。
- Monmouth Park (Darby) 已指定 GRN 为 Monmouth Park 的 Thoroughbred Content 的独家授权商，在新泽西州提供固定赔率投注。
- NJTHA 已指定 GRN 为独家被许可人，在新泽西州内提供现场新泽西纯种内容的固定赔率投注。
Darby Development LLC 董事长/首席执行官 Dennis Drazin 说：
"我很高兴在新泽西州引入纯种赛马的固定赔率投注，我们现在计划从 2022 年 3 月开始推出。我们还计划在蒙茅斯公园赛季之前开始在线提供比赛的固定赔率投注比赛将于 2022 年 5 月 7 日开始。"
"我知道它需要一些时间来取得进展并达到推出固定赔率的阶段，但是重要的是要确保新泽西州纯血马比赛的利益相关者不仅受到保护，而且获得了利用固定赔率投注纯血马内容的最佳机会在新泽西州。作为协议的一部分，BetMakers 包括了一项条款，以确保通过引入固定赔率来保留现有的 Pari-Mutuel 收入。
"我要感谢 BetMakers 团队在此过程中的耐心和指导，我期待在未来几年建立良好的合作伙伴关系。"
"BetMakers 已经为蒙茅斯公园和新泽西骑士队做出了重大贡献，我们认为 BetMakers 是一个强大的长期合作伙伴，可以帮助我们努力使赛马达到最佳状态。"
"我还要感谢新泽西州 DGE、州立法机构和州长在整个过程中的帮助和指导，就像体育博彩一样，监管机构的这种进步思维使我们能够抓住要求，为赛马提供最好的茁壮成长的机会。"
BetMakers 首席执行官 Todd Buckingham 说：
"Dennis Drazin 和他在蒙茅斯公园的团队提供了一个模型，旨在让赛马及其参与者有机会从快速增长的固定赔率体育博彩市场中获益。"
"我们很高兴能开始，并感谢蒙茅斯公园的团队、新泽西州纯种马术协会、新泽西州赛车委员会和新泽西州 DGE 对这一过程的承诺。我们相信这将是蒙茅斯公园和新泽西骑士。"
"我相信，在新泽西州对赛马进行固定赔率投注的模式是全球赛马可持续发展的最佳模式，也是对所有参与者（包括赛马机构、权利持有人和体育博彩运营商）最公平的模式。 "
"我们期待更新市场关于我们预计在未来几个月内授予运营商的分许可交易。"
"最后，我们很高兴能够将新产品交付给赛车中最重要的利益相关者之一——投注者（投注者/让分选手）——他们将能够选择在下注时确定他们的赛跑者的价格"赢，地方或表演赌注。我们相信这种选择将使赛马向大量新观众开放，我们期待将固定赔率投注在其他州和司法管辖区推广。"
BetMakers 新任命的北美首席执行官 Christian Stuart 说：
"在美国引入体育固定赔率投注得到了压倒性的积极反应，我相信对赛马的固定赔率投注也会有类似的反应。
"固定赔率 - 以及下注者的定价确定性 - 吸引了新的体育博彩观众，我预计赛马也会如此。
"最近加入 BetMakers 在美国担任关键角色 - 并了解为新泽西州赛马的固定赔率投注创建的模型 - 我相信这为体育博彩提供了一个很好的机会，可以将比赛添加到他们的固定赔率产品中顾客。
"由于赛事的频率和可以交付的利润，作为体育博彩运营商向客户提供的产品，赛车被放置为一个非常重要的垂直投注。
"我看到新泽西州体育赛事的固定赔率投注热潮，固定赔率市场的规模很大，而且还在增长。
"虽然对赛车的固定赔率投注将吸引投注者并为体育博彩带来可观的利润，但我认为 BetMakers 与新泽西州的行业利益相关者和监管机构采取的方法被认为是确保可持续和公平模式的一流方法，应该成为其他国家的蓝图。"
有关 BetMakers、NJTHA 和 Darby Development LLC 之间协议的先前信息，请参阅公司于 2020 年 2 月 5 日、2020 年 7 月 3 日和 2021 年 5 月 21 日的公告。
正如之前宣布的那样，新泽西州已正式将赛马的固定赔率投注合法化。有关新泽西州州长于 2021 年 6 月 21 日在参议院和大会上一致通过后签署的"授权对赛马进行固定赔率投注"法案的先前信息，请参阅公司 2021 年 8 月 6 日的公告。
内容关于 Betmakers Technology Group Ltd
Betmakers Technology Group Ltd (ASX:BET)(OTCMKTS:TPBTF) 是一家在澳交所上市的控股公司，是一家通过其全资子公司向批发和零售市场提供在线投注产品和服务的全球供应商。该公司经营零售投注业务，为消费者提供投注、梦幻锦标赛以及内容产品和服务。
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