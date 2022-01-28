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Theta Gold Mines Limited ( TGM.AX ) (FRA:3LM) (OTCMKTS:TGMGF) 很高兴地报告其 2021 年 10 月 1 日至 12 月 31 日期间的活动。强调本季度 - 2022 财年第二季度- 任命 Byron Dumpleton 先生为独立非执行董事，任命 Bill Guy 先生为执行主席，TGM 董事会得到加强- 在市场上购买了 1,842,436 股 Focus Minerals ( FML.AX ) 股票- 对黄金同行 Focus Minerals 发起场外收购要约- 通过 Focus Minerals 授权要约认购 1,343,395 股 Focus Mineral ( FMLNA.AX ) 股票- TGME地下工程试采成功- 现场继续进行地下采样- TGME地下工程许可进度：o 正在与林业、渔业和环境部 (DFFE) 进行谈判，以在新申报的森林自然保护区继续采矿o 2021 年 12 月 6 日提交给公众审查的 TGME 地下项目范围界定报告草案- 确定的可行性研究 (DFS) 正在为 TGME 地下项目进行规划。季后赛- 在更新的预可行性研究中增加了 Rietfontein 矿，从而加强了 TGME 地下项目：o Rietfontein 矿石品位从取样中确定为大约 6.82g/t Auo 293 koz 黄金，包括 107 koz 指示资源和 186 koz 交付推断资源o 在 180ktpa 的生产率下，大约 7.6 年的 LoM- 完成2021年度股东大会Theta 董事长 Bill Guy 先生表示："Theta 对同行黄金开发商 Focus Minerals Limited ( FML.AX ) 发起了场外竞购。董事会认为，如果能够在 FML 中获得大量股权，它将让 Theta 股东接触到优质的预生产西澳大利亚的资产。如果成功，这一过程将增加 Theta 股票登记册上的股东数量，并增加 Theta 对优质金盎司的敞口。在法兰克福完成试采和 Rietfontein PFS 后季度是公司的重要里程碑。试采是采矿方法的概念证明。 Rietfontein PFS 已将 293 koz 的潜在黄金添加到矿山库存中。 Rietfontein 矿将被添加到 DFS 中，用于 TMGE 地下项目，该项目已经进行了数月，预计将于 2022 年第二季度完成。"要查看完整的季度报告，请访问：内容关于 Focus Minerals LtdFocus Minerals Ltd (ASX:FML)是一家澳州勘探和开发集团，专注于成为一家重要的黄金和镍的生产企业。

内容关于 Theta Gold Mines LimitedTheta Gold Mines Limited (ASX:TGM) (OTCMKTS:TGMGF) 是一家黄金开发公司，在世界著名的南非金矿区拥有一系列潜在的黄金资产。这些资产包括几个地表和近地表高品位黄金项目，与该地区其他黄金生产商相比，这些项目具有成本优势。Theta Gold Mines 核心项目位于姆普马兰加省历史悠久的金矿小镇 Pilgrim's Rest 旁边，距离约翰内斯堡东北约 370 公里的公路或内尔斯普雷特（姆普马兰加省首府）以北 95 公里。继 2011 年至 2015 年的小规模生产之后，公司目前正专注于在 TGME 工厂批准的占地面积内建设新的黄金加工厂，以及加工 Theta Open Pit 氧化金矿石。预计未来将进一步评估附近的地表和地下矿山和前景。该公司的目标是主要围绕浅层、露天或平巷硬岩采矿资源建立一个超过 100Kozpa 的稳固生产平台。 Theta Gold Mines 可以进入超过 43 个历史矿山和勘探区，可以访问和探索，记录的历史产量超过 6.7Moz。

联络 Bill Guy, Chairman

Theta Gold Mines Limited

T: + 61 2 8046 7584

E: billg@thetagoldmines.com Bill Guy, ChairmanTheta Gold Mines LimitedT: + 61 2 8046 7584E: billg@thetagoldmines.com