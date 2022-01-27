Altech Chemicals Limited (
根据 Altech 的测试工作，其 Silumina AnodesTM 产品有望用于制造电池阳极，当与锂离子电池结合时，与使用现有的仅石墨电池阳极。 Silumina AnodesTM 的关键区别点在于它将是一种硅和石墨颗粒的复合材料，采用 Altech 专有的氧化铝涂层技术进行了氧化铝涂层。
在其珀斯研发实验室，Altech 已成功地将其氧化铝涂层技术应用于硅和石墨颗粒，这是锂离子电池阳极中使用的典型颗粒。 Altech 的实验室测试工作表明，与仅使用石墨的传统锂离子电池相比，使用由复合石墨和涂有氧化铝的硅颗粒组成的阳极的锂离子电池，提高了电池的能量容量、能量保持、寿命和性能阳极（现有技术）。
2021年11月25日，公司宣布其位于西澳大利亚珀斯的研发实验室取得重大突破。经过近 12 个月的挑战性工作，兰德团队"突破了硅壁垒"并成功生产了一系列锂离子电池负极材料，经测试，与传统的纯石墨锂离子电池相比，其能量保持能力提高了约 30%阳极材料。
为了实现这一突破，Altech 成功地将经过其创新专有涂层技术处理的硅颗粒与常规电池级石墨颗粒结合，生产出含有复合石墨/硅负极的锂离子电池电极。通电后，这些材料的容量比传统的纯石墨阳极材料高 30%。此外，在锂离子电池阳极中使用硅之前未解决的障碍是硅颗粒膨胀；高达 50% 的令人望而却步的第一循环容量损失；以及每个充电和放电循环中的电池快速退化。在 Altech 的复合石墨/硅电池阳极的实验室测试过程中，这些问题中的每一个都得到了解决。重要的是，电池在长时间内表现出极好的稳定性和循环性能。
锂离子电池行业已经认识到，提高锂离子电池能量密度和降低成本所需的阶跃变化是将硅引入电池阳极，因为与石墨相比，硅的能量保持能力约为石墨的 10 倍。金属硅已被确定为下一代锂离子电池最有前途的负极材料。然而，直到现在，由于两个关键缺点，硅还不能用于商业锂离子电池。首先，硅颗粒在电池充电过程中体积膨胀高达 300%，导致颗粒膨胀、破裂并最终导致电池失效。第二个挑战是硅会使电池中的大部分锂离子失活。硅会使锂离子失去活性，从而立即降低电池性能和寿命。该行业一直在竞相打破硅屏障。
Altech 的潜在改变游戏规则的技术表明，可以对硅颗粒进行改性，以解决由膨胀和首循环容量损失引起的容量损失。在 Altech 计划中的 RandD 计划的第二阶段，公司将努力改进第一阶段实现的 30% 的能源增长。
内容关于 Altech Chemicals Ltd
Altech Chemicals Limited (ASX:ATC) (FRA:A3Y) 的目标是通过建设和运营 4,500 吨/年高纯氧化铝 (HPA)，成为世界领先的 99.99% (4N) 高纯氧化铝 (Al2O3) 供应商之一马来西亚柔佛州的加工厂。该工厂的原料将来自公司 100% 拥有的位于西澳大利亚 Meckering 的高岭土矿床，并运往马来西亚。
HPA 是一种高价值、高利润和高需求的产品，因为它是生产合成蓝宝石所需的关键成分。合成蓝宝石用于制造 LED 灯的基板、电子工业中使用的半导体晶片以及用于手表表面、光学窗口和智能手机组件的防刮蓝宝石玻璃。锂离子电池制造商越来越多地将 HPA 用作电池隔膜上的涂层，以提高电池的性能、寿命和安全性。全球 HPA 需求约 19,000 吨（2018 年），预计该需求将以 30% 的复合年增长率（CAGR）增长（2018-2028 年）；到 2028 年，HPA 市场需求将约为 272,000 吨，这主要得益于全球 LED 的日益普及以及锂离子电池制造商对 HPA 的需求，以服务于飙升的电动汽车市场。
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Link: 推出 Silumina 阳极产品名称
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