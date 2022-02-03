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Theta Gold Mines Limited ( TGM.AX ) (FRA:3LM) (OTCMKTS:TGMGF) 参考其 2022 年 1 月 4 日的替代投标人声明（不时补充）（替代投标人声明）以及与其关闭相关的报价在替代投标人声明中规定的登记日期，对 Focus Minerals Ltd ( FML.AX ) (ACN 005 470 799) (Focus) 所有股份的市场收购要约。优惠现在完全无条件TGM 很高兴地宣布，它今天宣布其要约不受所有剩余的失败条件的影响。这些要约现在是完全无条件的。根据《2001 年公司法》（联邦）第 650F 条，我们附上一份通知，宣布收购要约已免除替代投标人声明附录 2 中列出的所有剩余失败条件。第三次补充投标人声明2022 年 1 月 28 日，Focus 发布了目标声明。 TGM 今天提交了日期为 2022 年 2 月 3 日的第三份补充投标人声明（第三份补充投标人声明），其中列出了 TGM 主席对焦点在其目标公司声明中所作声明的一些简短回应和澄清。根据《公司法》（经 ASIC 集体令 [CO 13/528] 修改）第 647(3)(a)(ii) 条，本公告附有第三份补充投标人声明的副本。报价开放接受TGM 的完全无条件要约现已开放接受。这些优惠计划于 2022 年 2 月 21 日晚上 7 点（悉尼时间）截止（除非延长或撤回）。要约的全部条款和条件载于替代投标人声明——焦点股东应与TGM的第二和第三次补充投标人声明一起仔细阅读。TGM 强烈鼓励所有焦点股东（持有与要约有关的股份）尽快接受要约。需要任何帮助的焦点股东可以在周一至周五上午 9 点至下午 5 点（悉尼时间）之间拨打 1300 737 760（澳大利亚境内免费电话）或 61 2 9290 9600（正常收费）联系 TGM 要约信息热线。*查看第三份补充投标人声明，请访问：内容关于 Focus Minerals Ltd拥有超过 3.8Moz 的矿产资源，Focus Minerals Limited (ASX:FML) 在澳大利亚两个主要黄金产区——卡尔古利/库尔加迪带和拉弗顿——拥有高度战略性的资产组合，以及继续释放进一步潜力的财务实力。

内容关于 Theta Gold Mines LimitedTheta Gold Mines Limited (ASX:TGM) (OTCMKTS:TGMGF) 是一家黄金开发公司，在世界著名的南非金矿区拥有一系列潜在的黄金资产。这些资产包括几个地表和近地表高品位黄金项目，与该地区其他黄金生产商相比，这些项目具有成本优势。Theta Gold Mines 核心项目位于姆普马兰加省历史悠久的金矿小镇 Pilgrim's Rest 旁边，距离约翰内斯堡东北约 370 公里的公路或内尔斯普雷特（姆普马兰加省首府）以北 95 公里。继 2011 年至 2015 年的小规模生产之后，公司目前正专注于在 TGME 工厂批准的占地面积内建设新的黄金加工厂，以及加工 Theta Open Pit 氧化金矿石。预计未来将进一步评估附近的地表和地下矿山和前景。该公司的目标是主要围绕浅层、露天或平巷硬岩采矿资源建立一个超过 100Kozpa 的稳固生产平台。 Theta Gold Mines 可以进入超过 43 个历史矿山和勘探区，可以访问和探索，记录的历史产量超过 6.7Moz。

联络 Bill Guy, Chairman

Theta Gold Mines Limited

T: + 61 2 8046 7584

E: billg@thetagoldmines.com Bill Guy, ChairmanTheta Gold Mines LimitedT: + 61 2 8046 7584E: billg@thetagoldmines.com