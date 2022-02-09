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PlayUp 今天宣布与全国长曲棍球联盟 (NLL) 的黑豹城曲棍球俱乐部达成开创性协议。该协议使 PlayUp 成为 Panther City 的第一个体育游戏合作伙伴。该关系还将 PlayUp 指定为 Panther City 创始合作伙伴、Fantasy Sport 合作伙伴和电子竞技合作伙伴，这笔交易被认为是 NLL 历史上最大的团队赞助安排。该协议还包括市场准入要素。如果体育博彩未来在德克萨斯州合法化，该合作伙伴关系可能会为 PlayUp 带来市场准入，这将成为全美最赚钱的市场之一。市场准入将取决于 Panther City Lacrosse Club 获得体育博彩许可证并等待必要的监管批准。该合作伙伴关系是 PlayUp 在德克萨斯州的第一次赞助，将包括以下促销元素，以提高德克萨斯体育迷的品牌知名度：- 黑豹城球衣上显眼的标志位置- 在本地转播的比赛中，媒体横幅背景、团队网站和商业机会上的品牌机会- VIP 款待进一步提升 PlayUp 无与伦比的客户服务- 球场品牌，包括主入口品牌站、常规赛和季后赛主场比赛的场上标志和标牌黑豹城在得克萨斯州沃思堡最先进的迪基斯竞技场比赛，由这项运动中一些最知名的名字领导。拥有 25 年历史的体育行业领导者 Greg Bibb 担任总裁兼首席执行官，而拥有 20 年经验的老将 Bob Hamley 则担任长曲棍球运营部总经理/副总裁。在球场上，球队由主教练 Tracey Kelusky 带领，他是一名 14 年的 NLL 老将，于 2016 年入选 NLL 名人堂，并在联盟中赢得了两次冠军。PlayUp USA 主席 Dennis Drazin 表示，鉴于德克萨斯州人口众多且对体育运动的热爱，此次合作将在 PlayUp 品牌的发展中发挥关键作用。"德克萨斯州在体育博彩方面是一个不断发展的州，如果合法化，我们希望确保我们能够最大限度地利用这一机会。我们对与 Panther City 的合作感到兴奋，因为它为 PlayUp 提供了一个发展我们品牌和建立联系的绝佳机会直接与全州的球迷见面，"德拉津说。Panther City 总裁兼首席执行官 Greg Bibb 表示："我们很高兴欢迎 PlayUp 成为 Panther City Lacrosse Club 的合作伙伴。我们期待将 PlayUp 品牌介绍给我们的粉丝，我们很自豪能在我们的球衣上穿上 PlayUp 的名字。"关于黑豹城曲棍球俱乐部黑豹城曲棍球俱乐部是全国曲棍球联盟的第 14 位成员，他们的主场比赛在德克萨斯州沃思堡的迪基斯竞技场进行。关注我们所有的社交媒体渠道，在 Facebook、Twitter @PantherCityLax 和 Instagram @panthercitylax 上了解 Panther City 的所有最新信息。内容关于 PlayUpPlayUp 是下一代娱乐和技术集团，通过提供娱乐性、奖励性和负责任的在线博彩服务来丰富其客户的生活。 PlayUp 的核心是内部开发创新的投注技术，为其品牌提供动力并提供世界一流的用户体验。它的精力集中在满足那些寻求与他们玩的游戏更深层次联系的专注和热情的用户的需求。PlayUp 的使命是将在线博彩统一到一个平台中，其中包括体育博彩、固定赔率赛车（赛马和赛狗）、iGaming、电子竞技和每日梦幻体育 (DFS)，它现在拥有澳大利亚最大，甚至是世界上最大的一些奖池在竞争性的点对点在线博彩中。该公司在多个司法管辖区持有在线博彩许可证，目前在澳大利亚、新西兰、印度和几个受监管的美国州开展业务。