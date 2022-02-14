清洁锂开发商 Lake Resources NL (
Lake 已经启动了一项扩张和整合战略，以快速跟踪其在阿根廷的资产组合，以实施 TARGET 100 计划——这是到 2030 年每年向市场生产 10 万吨高纯度锂的理想目标。
一个独立的勘探和测试团队致力于快速开发 Lake 在阿根廷的其他三个盐水项目，他们将利用在 Kachi 项目的直接提取处理测试工作期间开发的综合数据集。
钻探计划从位于 Olaroz 租约北部地区的 4000 米 10 孔计划的第一口旋转井开始，该地区覆盖了成熟锂生产商东侧 30 公里长的区域。这些项目位于阿根廷西北部的胡胡伊省，靠近 Allkem (Orocobre) Olaroz 业务和 Lithium Americas - Ganfeng JV Cauchari 项目。
钻井旨在快速量化识别的盐水、开发含水层、进行抽水测试并为初步可行性研究提供数据。旋转井之后将是金刚石孔。
卤水将采用环保的直接提锂方法进行采样和测试，类似于之前对 Kachi 项目锂卤水进行的工作。
"直接提取锂，用于 Lake 的多个锂项目，可以更快地将可扩展的项目推向市场，并满足快速增长的需求"，Lake 的董事总经理 Steve Promnitz 先生说。
Lake 董事长 Stu Crow 先生表示，正在与潜在合作伙伴进行讨论，以帮助这些资产快速投入生产，这是 Lake 与电池金属客户正在进行的讨论的一部分，以及 Lake 希望成为全球供应的集成和有价值部分的愿望链。
Crow 先生还表示，正式决定扩大 Kachi 项目的四个原因也使公司有信心快速扩张和整合 Lake 在阿根廷的其他资产：
1. 潜在的承购伙伴对安全的环保高纯度碳酸锂供应链的需求不断增加；
2. 出口信贷机构和国际银行小组对资助新项目的指示性支持。英国和加拿大出口信贷机构已经表示愿意为 Kachi 项目资本要求的 70% 左右进行债务融资（ASX 公告 2021 年 8 月 11 日）；
3. 作为矿业发展战略计划的一部分，阿根廷政府宣布了降低出口税的程序的支持性投资政策；
4. 技术合作伙伴 Lilac Solutions 对其模块化直接锂提取技术具有可扩展性和成本效益的信心。
"这一点，再加上客户和消费者对锂生产的环境认证越来越严格的审查；以及对供应安全的担忧，使我们有信心快速跟踪这些发展，"克劳先生说。
*查看表格和数字，请访问：
https://abnnewswire.net/lnk/13B49H0D
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
联络Steve Promnitz
Managing Director
T: +61-2-9188-7864
steve@lakeresources.com.au
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Nigel Kassulke at Teneo
M: +61-407-904-874
E: Nigel.Kassulke@teneo.com
Link: 启动快速通道锂项目的扩张战略
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