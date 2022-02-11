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Magnis Energy Technologies Ltd ( MNS.AX ) (FRA:U1P) (OTCMKTS:MNSEF) 很高兴提供其在坦桑尼亚全资拥有的 Nachu 石墨项目 (Nachu) 的最新活动。银行可行性研究全球工程集团 Ausenco 已参与为 Nachu 石墨项目完成更新的银行可行性研究。Ausenco 在 14 个国家设有 26 个办事处，项目遍布全球 80 多个地点。 Ausenco 在采矿业拥有超过 30 年的经验，以生产创新的资本效率加工厂设计而备受推崇和知名。继最近与 Traxys 达成承购协议以及其他潜在客户和资助者随后的重大兴趣后，Magnis 董事会决定更新可行性研究，将石墨年产量提高到 220,000 吨。这一生产率与 2016 年的研究非常相似，主要差异在于 Ausenco 将重新设计加工厂以提高资本和运营成本效率。该研究还将审查发电方案，重点是协助当地社区。那楚高品位石墨生产概况将包括1. 20,000 吨 500 微米（35 目 Super Jumbo），TGC 为 98.5%2. 70,000 吨 300 微米（50 目，超大号），TGC 为 98.5%3. 99% TGC 时 130,000 吨 -300 微米（-50 目）生产大尺寸部分和高纯度 Nachu 产品的能力是矿化过程中自然产生的薄片质量以及开发利用这些自然属性的工艺的结合。安置村包括边界道路在内的基本基础设施工程最近已完成。项目的承包商和项目经理已被指定负责移民村的开发和建设。搬迁过程完成后，所有团体都将努力创造更高的生活水平和设备齐全的房屋。Traxys 具有约束力的承购协议正如 2021 年 12 月 20 日宣布的那样，与 Traxys 签署了一项具有约束力的承购协议，以未来交付和销售来自 Nachu 的优质、高纯度天然鳞片石墨。根据将于 2024 年 2 月开始的协议条款，将在六年内以市场价格购买 600,000 吨各种片状尺寸的高纯度石墨。Magnis 董事长 Frank Poullas 评论说："我们很自豪能够参与许多将改善当地社区生活的社会计划。它在公司中一直并将永远发挥重要作用。""我们继续努力推进我们的 Nachu 石墨项目，我们相信该项目的绿色属性能够在不需要化学纯化的情况下生产电池阳极材料，这将改变市场的游戏规则。"*查看数据，请访问：内容关于 Ausenco LimitedAusenco是一家领先的为矿产和资源行业提供工程和项目管理服务的公司。

内容关于 Magnis Energy Technologies LimitedMagnis Energy Technologies Limited (ASX:MNS) (OTCMKTS:MNSEF) (FRA:U1P) 参与并在电气化供应链的多个方面进行战略投资，包括绿色认证锂离子电池的制造、领先的电池技术和高品质、高性能的负极材料。该公司的愿景是实现、支持和加速绿色能源转型，这对于采用电动汽车和可再生能源存储至关重要。

联络 Frank Poullas

Executive Chairman

Ph: +61 2 8397 9888

www.magnis.com.au Frank PoullasExecutive ChairmanPh: +61 2 8397 9888www.magnis.com.au