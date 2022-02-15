Altech Chemicals Limited (
Kuttner 是一家总部位于德国的工业厂房工程、工程采购和施工 (EPC) 承包商，在各行业的设计、采购、项目和施工管理以及工厂调试方面拥有丰富的经验。 Kuttner 之前在德国完成了冶金厂、水和废气处理项目，并为试点工厂项目的执行带来了宝贵的当地知识。
正如 Altech 于 2022 年 2 月 1 日宣布的那样，电池材料涂层试验工厂的初步设计现已完成。任命 Kuttner 作为试点工厂工程承包商是在德国萨克森州 Dock3 工厂开发工厂的下一步，并推进公司生产氧化铝涂层电池阳极材料的突破性技术。
内容关于 Altech Chemicals Ltd
Altech Chemicals Limited (ASX:ATC) (FRA:A3Y) 的目标是通过建设和运营 4,500 吨/年高纯氧化铝 (HPA)，成为世界领先的 99.99% (4N) 高纯氧化铝 (Al2O3) 供应商之一马来西亚柔佛州的加工厂。该工厂的原料将来自公司 100% 拥有的位于西澳大利亚 Meckering 的高岭土矿床，并运往马来西亚。
HPA 是一种高价值、高利润和高需求的产品，因为它是生产合成蓝宝石所需的关键成分。合成蓝宝石用于制造 LED 灯的基板、电子工业中使用的半导体晶片以及用于手表表面、光学窗口和智能手机组件的防刮蓝宝石玻璃。锂离子电池制造商越来越多地将 HPA 用作电池隔膜上的涂层，以提高电池的性能、寿命和安全性。全球 HPA 需求约 19,000 吨（2018 年），预计该需求将以 30% 的复合年增长率（CAGR）增长（2018-2028 年）；到 2028 年，HPA 市场需求将约为 272,000 吨，这主要得益于全球 LED 的日益普及以及锂离子电池制造商对 HPA 的需求，以服务于飙升的电动汽车市场。
联络Corporate
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Managing Director
Altech Chemicals Limited
Tel: +61-8-6168-1555
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Altech Chemicals Limited
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Investor Relations (Europe)
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Soar Financial Partners
Tel: +49-69-175-548320
Email: hoffmann@soarfinancial.com
Link: 任命电池材料试验厂工程师
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