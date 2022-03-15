Lake Resources NL (
旗舰 Kachi 卤水锂项目的生产目标是在 2024 年以每年 50,000 吨碳酸锂的速度开始生产。根据标准项目融资条款，Kachi 已通过英国出口金融和加拿大 EDC 的长期低成本项目融资指示性地投入生产，约占 Kachi 开发所需总融资的 70%。
Lake 的开发计划使用我们的技术合作伙伴 Lilac 提供的一种有效的直接锂提取方法 (DLE)，该合作伙伴正在参与 Kachi 项目。这使 Lake Resources 成为具有成本竞争力的高纯度碳酸锂供应商，能够迅速大规模上市。该过程产生了强大的 ESG 效益、低碳 (CO2) 足迹、低用水量和低土地使用量。已从试验工厂模块的产品中生产出高纯度电池级碳酸锂（纯度 99.97%）（参见 ASX 公告 2020 年 10 月 20 日）。该产品在基于 NMC622 的锂离子电池测试电池中成功运行。
*要查看半年账目，请访问：
https://abnnewswire.net/lnk/X986IKMQ
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
联络Steve Promnitz
Managing Director
T: +61-2-9188-7864
steve@lakeresources.com.au
For media queries, please contact:
Nigel Kassulke at Teneo
M: +61-407-904-874
E: Nigel.Kassulke@teneo.com
Link: Lake Resources 半年账户
相关企业