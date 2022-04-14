Okapi Resources Limited (
此举将简化交易并增强北美和全球投资者的流动性。 Okapi 于 2021 年 11 月在 OTCQB 市场获得二级合规上市，股票代码为 OKPRF，B.
Riley FBR 担任 OTCQB 赞助商。合规要求与澳大利亚证券交易所基本相同，公告自动上传到场外交易平台。
公司完成了 DTCC 的全面服务资格，现在能够完成实时电子清算和结算。 DTCC 是美国存管信托公司的子公司，负责管理上市公司的电子清算和结算。 Ameritrade、Fidelity、Charles Schwab 和 E-Trade 等在线经纪商都提供 OTCQB 交易。投资者应向各自的经纪商查询是否有 OTC 股票可供 Okapi 使用。
交易 (OTCMKTS:OKPRF) 股票的主要优势：
1. 允许在美国进行实时电子交易；
2、北美时区交易，以美元（USD）结算；和
3. OKPRF 是与 ASX 交易股票 (
Okapi 的董事总经理 Andrew Ferrier 说："我们很高兴我们获得了 DTC 电子交易，允许 Okapi 股票以美元交易，以方便我们现有和新的北美股东。这将简化交易并通过更广泛的资金池增强流动性"这对专注于在北美开发铀资产的 Okapi 来说尤其有意义。"
内容关于 Okapi Resources Limited
Okapi Resources Limited (ASX:OKR) 最近收购了位于美国和加拿大阿萨巴斯卡盆地的先进、高品位铀资产组合。
资产包括在美国最多产的铀矿区之一——科罗拉多州的塔拉哈西溪铀矿区的战略地位。塔拉哈西铀矿项目包含 JORC 2012 年矿产资源估算，估计为 2760 万磅 U3O8，品位为 490ppm U3O8，具有显着的勘探优势。大塔拉哈西溪铀矿区拥有超过 1 亿磅的 U3O8，并有相当大的机会通过在该地区收购额外的补充资产来扩大现有资源基础。
资产组合还包括收购犹他州高品位 Rattler 铀项目 100% 的选择权，其中包括历史悠久的 Rattlesnake 露天矿。 Rattler 铀矿项目距离 White Mesa 铀矿厂 85 公里，这是美国唯一一家运营的常规铀矿厂，因此提供了短期、低资本的发展机会。
2022 年 1 月，Okapi 在世界首屈一指的铀矿区阿萨巴斯卡盆地收购了一系列高品位勘探资产。阿萨巴斯卡盆地拥有世界上最大和最高品位的铀矿。
Okapi 的明确战略是通过增值收购和勘探来组装高质量的铀资产组合，从而成为北美无碳核能的新领导者。
联络Andrew Ferrier
Managing Director
E: info@okapiresources.com
P: +61 8 6117 9338
Gareth Quinn
Investor Relations
E: gareth@republicpr.com.au
P: +61 417 711 108
Link: 场外交易股票获准在美国进行实时交易
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