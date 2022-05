查看其它语言版本



Nova Minerals Ltd ( NVA.AX ) (OTCMKTS:NVAAF) 提供 Estelle 项目和阿拉斯加周边矿床的 3D 动画。该公司已经在该项目中划定了近 1000 万盎司黄金,并且正在接近一级黄金生产商的地位。上市三年来,公司将该资产带入了高级勘探阶段,发现成本仅为每金盎司 3.50 美元。要观看视频动画,请访问:内容关于 Nova Minerals LimitedNova Minerals Limited (ASX:NVA) (FRA:QM3) (OTCMKTS:NVAAF) 是位于 Tintina 金矿带的旗舰 Estelle Gold 区的活跃探索者和开发商。 Nova 的战略是大幅增加 Korbel 勘探区当前的 4.7Moz 资源。随后,通过将 Korbel 转向生产,同时增加 Estelle 黄金区内目标管道的资源基础,继续锁定价值。 Nova Minerals 还对 Snow Lake Resources Ltd(Thompson Brothers Lithium Project)、Torian Resources Ltd (ASX:TNR) 和 RotorX Aircraft Manufacturing Co. 进行战略投资。

