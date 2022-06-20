清洁锂开发商 Lake Resources NL (
"Lake 的理想目标是到 2030 年达到 100,000 吨/年的产能，这将巩固 Lake 成为全球领先的可持续高纯度锂生产商的雄心，"Crow 先生说。
"我们现在正在北美建立业务，为我们的承购客户提供服务，继续与我们位于美国的技术合作伙伴合作，并参与资本市场。"
"我们正在调整项目交付、提取技术和运营。我们正在面试具有卓越经验的首席执行官和董事总经理职位候选人，以及董事会候选人，以反映公司在美国市场的增长。"
Lake Resources 目前正在阿根廷开发四个卤水锂项目，共有 150 多名员工在所有四个卤水锂项目中工作。
作为向北美过渡的一部分，现任董事总经理 Steve Promnitz 将在 Lake 在阿根廷确立主导地位后离职。
克劳先生表示，该公司拥有阿根廷最大的锂租赁资产之一，总面积超过 2,200 平方公里，其中大部分租赁拥有 100% 的所有权。在达到某些里程碑后，Lilac Solutions 有权赚取高达 25% 的 Kachi 项目。
"在这方面，我们非常感谢史蒂夫在项目生成方面的开创性努力，以在阿根廷建立 Lake 的存在。"
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
联络Steve Promnitz
Managing Director
T: +61-2-9188-7864
steve@lakeresources.com.au
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Nigel Kassulke at Teneo
M: +61-407-904-874
E: Nigel.Kassulke@teneo.com
Link: Lake任命执行主席
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