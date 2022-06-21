清洁锂开发商 Lake Resources NL (
Lake 董事长 Stuart Crow 先生说："我要感谢股东对公司的持续支持。期权转换的完成使公司处于有史以来最强劲的财务状况，银行现金超过 1.5 亿美元。Lake 现在状况良好随着 Kachi 项目向 FID 推进，以及所有其他项目的勘探活动都在积极加速，获得资金支持"。
内容关于 Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业，使用清洁的直萃技术开发其卡奇（Kachi）旗舰项目，生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内，地理位置优越，世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区，而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业，易扩展规模，可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。
联络Steve Promnitz
Managing Director
T: +61-2-9188-7864
steve@lakeresources.com.au
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Nigel Kassulke at Teneo
M: +61-407-904-874
E: Nigel.Kassulke@teneo.com
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