6 月 20 日星期一,Lake Resources NL ( LKE.AX ) (FRA:LK1) (OTCMKTS:LLKKF) 通知 ASX,Lake 正在建立北美业务以服务其承购客户,以继续与其位于美国的公司合作技术合作伙伴 Lilac Solutions 和资本市场。它表示,Lake 董事长 Stu Crow 将担任执行董事长六个月,以监督新首席执行官的任命、董事会成员以及美国办事处的设立。Lake 告知市场,它正在面试具有项目开发和生产经验的潜在 CEO/MD 候选人,以及美国市场知名人士,以便将其项目投入生产并在重要的美国市场建立客户关系。Lake 表示,作为建立北美业务的一部分,现任董事总经理 Steve Promnitz 将离职。普罗姆尼茨先生辞职的时间是他自己的意愿。董事会于周五收到了他的辞呈,普罗姆尼茨先生没有提供任何理由。董事会在周末考虑了他的辞职,然后在周一通知了市场。Lake 希望推进 Kachi 和阿根廷其他项目的开发以满足美国和其他西方市场不断增长的需求,Lake 特别指出,尽管 Promnitz 先生离开了:- 与潜在的 CEO/MD 候选人的会议将取得进展;- 与日本 Hanwa 和福特汽车公司就谅解备忘录条款的谈判仍在继续;- 花旗和摩根大通正在与英国和加拿大的出口信贷机构进行债务安排;- Lake 的技术合作伙伴 Lilac Solutions 在阿根廷拥有模块化示范工厂,将于 7 月进行组装和测试。美国迫切需要确保电池金属供应链的安全。执行主席 Stu Crow 先生目前正在美国,以推进所概述的战略。内容关于 Lake Resources NLLake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清洁锂矿开发企业,使用清洁的直萃技术开发其卡奇(Kachi)旗舰项目,生产可持续、高纯度锂。该公司的项目位于锂矿三角区内,地理位置优越,世界锂矿的40%出产在这个锂矿三角区,而且成本最低。这种方法让Lake Resources成为一家高效、来源负责、对环境友好、成本有竞争力的高纯度锂供应企业,易扩展规模,可满足一级电动汽车厂家和电池生产厂家的需求。

