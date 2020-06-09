-Lake公司的技術合作夥伴Lilac Solutions在新冠防疫限制措施放鬆、宵禁取消之後，本週恢復運營。
-當前的首要任務是生產出樣品，提供給有興趣的各方。 Lilac公司新近升級了設施，正在用中試工廠模塊對Lake公司卡奇項目的鹽水進行加工。
-定期公佈加工活動的最新進展。
- 運營穩步進行。人們對於更具可持續性、更穩定的高純度鋰產品的興趣日益濃厚，而這正是Lilac的技術優勢。歐洲和亞洲對電動汽車（EV）投資高達數十億美元。
-加工穩步進行。從Lake公司的卡奇鋰鹽水項目運來的20,000升鹽水正在中試工廠模塊進行加工。設施和倉庫新近升級，同時已完成調試。向Lilac公司提供主要服務的企業也已復工。
- Lake公司全面恢復運營適得其時。人們對於更具可持續性、更穩定的高純度鋰產品的興趣日益濃厚，而這是Lilac的技術優勢。由於對電動汽車企業供貨的電池級產品供應不足，高純度鋰產品的定價不斷高漲。
-Lake最近發表的卡奇項目預可行性研究(請參閱澳洲證券交易所2020年4月30日公告)以及早前發表的研究表明，在卡奇鋰鹽水項目中採用的Lilac公司的直萃工藝具有成本競爭力、可持續性和可擴展性。該工藝能生產高純度產品，可吸引優質定價。
-除中國和韓國電動汽車行業飛速增長之外，法國、德國、荷蘭和英國在內的歐洲國家也在最近宣布向電動汽車產業補貼和投資數十億美元，作為疫情后復甦計劃的一部分。
-Lake公司的總經理Steve Promnitz說："Lilac公司用卡奇項目的鹽水加工生產出高純度的碳酸鋰，這是一項至關重要的工作，將為Lake公司帶來巨大增值。我們對Lilac的技術及其應用於卡奇項目的成熟的直萃技術充滿信心。由於新冠疫情在全球造成的影響，最近Lilac的延誤是完全可以理解的，但我們期望能很快報告第一批批量生產的高純度碳酸鋰樣品的結果。"
內容關於: Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) 是一家鋰勘探和開發公司，致力於開發公司在阿根廷100%擁有的3個含鋰鹵水項目和1個硬岩項目。這些礦權位於鋰行業最大的礦權中的絕佳位置，在“鋰礦三角區”（Lithium Triangle）內，世界上一半的鋰產自此三角區。 Lake公司在阿根廷擁有最大的鋰礦權組合之一（~20萬公頃），這是在2016年，其他大公司大批“湧入”該行業之前獲得的。大量持有礦權讓公司更有可能保證滿足電池和電動汽車製造商的需求。
Kachi項目覆蓋了鹽湖6.9萬公頃的面積，位於卡塔馬卡省（Catamarca Province）FMC鋰礦運營地以南且靠近Albemarle的Antofalla項目。對Kachi的鑽探證實了長度超過20公里、寬度15公里、深度為400-800米的大規模含鋰鹵水盆地。在Kachi的鑽探（目前鑽探了16個鑽孔、3100米）已產出了首批標示的和推測級別的440萬噸LCE（其中，標示級別的100萬噸，推測級別的340萬噸）， LCE勘探目標為800-1700萬噸（參見2018年11月27日的ASX公告）。
正在與Lilac Solutions進行合作，對一種直接提取的方法進行試驗，該方法已表現出80-90%的回收率，且含鋰鹵水的鋰濃度超過了15000 mg/L。第一階段的工程研究結果顯示， $2600美元/t LCE的預估運營成本處於最低的成本四分位數。計劃在現場將此流程與傳統的方法結合起來進行試驗，依照資源聲明，作為PFS的一部分。通過合作以及近期的公司交易，有機會發掘巨大的價值。
Olaroz-Cauchari 和 Paso鹵水項目臨近重要的世界級鹵水項目，這些項目位於極具前景的Jujuy省，或正在產出或正在開發之中。 Olaroz-Cauchari項目與Orocobre的Olaroz鋰礦產區在同一盆地，毗鄰贛鋒鋰業/ Lithium Americas Cauchari項目，在緊鄰礦權邊界處高流速的滷水中鑽探到了高品位鋰（600 mg/L）。
聯絡Steve Promnitz
總經理
Lake Resources NL
電話: 61-2-9188-7864
電郵: steve@lakeresources.com.au
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