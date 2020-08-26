清潔鋰礦開發企業Lake Resources NL (
Viriathus Capital擔任獨家牽頭經辦人，並與Fresh Equities公司合作，Fresh Equities協助參與了基石投資者125萬澳元的承銷。
此次配售籌集的資金將用於為下游承銷商生產大量高純度碳酸鋰樣品，測試Lilac Solutions鋰直萃中試廠的氯化鋰產品,啟動Lake公司的卡奇(Kachi)鋰鹽水項目的最終可行性研究，進行一般性勘探，以及支付配售成本和營運資金。
如先前宣布的那樣，Lake Resources已委託一家科羅拉多州的獨立測試實驗室Hazen Research Inc ("Hazen") 生產大批量電池級碳酸鋰樣品，提供給潛在承銷商和感興趣的其他各方。
Lilac Solution鋰直萃中試工廠模塊已用卡奇鹽水成功加工生產出氯化鋰，回收率很高。生產出的氯化鋰產品適於用傳統的碳酸鹽加工方法加工成電池級碳酸鋰。 Hazen正在進行這項加工工作，目前進展順利，不久將報告最新進展。
Lake的總經理Steve Promnitz 說: "Lake 公司對Viriathus高效而成功的配售工作感到非常高興，這將使公司在完成碳酸鋰最終樣品的生產後繼續保持發展動力，助力啟動我們的卡奇旗艦項目的最終可行性研究。目前對電池級鋰產品的需求日益增長，而Lilac 公司的鋰直萃工藝可以生產出質量穩定的這種產品。"
"與此同時，在電動汽車和電池存儲革命加速的背景下，Lake公司繼續與眾多行業投資者和供應鏈參與者洽談。我們將向市場提供這些洽談的最新信息。"
Lake公司總經理Steve Promnitz 說: "我們繼續證明我們能在試驗規模上成功生產出清潔的高濃度氯化鋰，這是個重大進步。接下來將由一家廣受尊敬的第三方實驗室使用傳統方法將這種直萃工藝的產品轉換為碳酸鋰，滿足那些尋找採購負責任、規模可擴展的電池級產品貨源的承銷商的質量要求，不過，這個過程比預期時間要長一些。"
Lake公司最近的卡奇預可行性研究(PFS)(參閱2020年4月30日澳大利亞證券交易所公告)基於直萃生產高純度碳酸鋰的工藝(參見2020年1月9日)澳大利亞證券交易所的公告)，報告顯示，卡奇項目將採用的Lilac公司工藝具有顛覆性、成本競爭力、可持續性和可擴展性，能夠生產出電池和陰極生產廠家在全球遍尋的優質電池級產品。
內容關於: Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) is a clean lithium developer utilising clean, direct extraction technology for the development of sustainable, high purity lithium from its flagship Kachi Project, as well as three other lithium brine projects in Argentina. The projects are in a prime location within the Lithium Triangle, where 40% of the world's lithium is produced at the lowest cost.
This method will enable Lake Resources to be an efficient, responsibly-sourced, environmentally friendly and cost competitive supplier of high-purity lithium, which is readily scalable, and in demand from Tier 1 electric vehicle makers and battery makers.
聯絡Steve Promnitz
總經理
Lake Resources NL
電話: 61-2-9188-7864
電郵: steve@lakeresources.com.au
Link: LKE:AU 配股250萬澳元獲超額認購
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