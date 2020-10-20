清潔鋰礦開發企業Lake Resources NL (
Lake公司總經理Steve Promnitz將在以下時間進行網絡研討會直播：
-悉尼時間2020年10月20日星期二上午11點、布里斯班上午10點、香港和珀斯上午8點；
-紐約時間2020年10月19日星期一下午8點、美國太平洋時間下午5點。
可在在網絡研討會開始之前，在註冊時或通過網播提交書面問題。
網絡研討會詳細信息：
https://abnnewswire.net/lnk/753SJ468
內容關於: Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清潔鋰礦開發企業，使用清潔的直萃技術開發其卡奇（Kachi）旗艦項目，生產可持續、高純度鋰。該公司的項目位於鋰礦三角區內，地理位置優越，世界鋰礦的40%出產在這個鋰礦三角區，而且成本最低。這種方法讓Lake Resources成為一家高效、來源負責、對環境友好、成本有競爭力的高純度鋰供應企業，易擴展規模，可滿足一級電動汽車廠家和電池生產廠家的需求。
聯絡Steve Promnitz
總經理
Lake Resources NL
電話: 61-2-9188-7864
電郵: steve@lakeresources.com.au
Anthony Fensom
Republic PR
電話: 61-407-112-623
電郵: anthony@republicpr.com.au
Henry Jordan
Six Degrees Investor Relations
電話: 61-431-271-538
電郵: henry.jordan@sdir.com.au
Link: LKE:AU投資者簡報會暨網絡研討會
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