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Lake Resources NL (ASX:LKE) (FRA:LK1) (OTCMKTS:LLKKF)上一年在向著採用可持續鋰直萃工藝大規模生產高純度鋰的目標前進的路上取得了多項重大階段性進展。

這三項重大階段性進展為：

1．展示出Lilac Solutions成功地採用鋰直萃工藝，將Lake公司卡奇項目(Kachi)鹽水，加工成中試工廠規模的優質氯化鋰；

2. 在實驗室規模和中試工廠模塊規模上(年底之後)都做到了將卡奇鹽水生產出的優質氯化鋰加工成高純度碳酸鋰樣品；

3．展示出Lilac在卡奇項目中採用鋰直萃工藝所具有的成本競爭力，在預可行性研究中即使使用保守的商品價格計算，也得出高利潤率的結果。

Lake公司的卡奇項目資源量大，並且可擴展。 Lake公司與Lilac將鋰直萃工藝作為一種高效開發該項目的方法，在這方面合作已逾兩年。 Lilac的鋰直萃工藝是在現有的名為離子交換的水處理工藝基礎上的改進，其優勢是無需經年累月的採礦，就能在幾個小時內從卡奇項目的含鋰鹽水中快速高效地提取鋰。此外，採用該工藝的產品純度高，在提取鋰之後，所有的鹽水將回輸源頭，並不改變其化學成分。這種方法比傳統方法的環境足跡更少，是一種更具可持續性、來源負責任的方法。

欲瀏覽年度報告，請點擊：
https://abnnewswire.net/lnk/0UF7QXDO

內容關於: Lake Resources NL

Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清潔鋰礦開發企業，使用清潔的直萃技術開發其卡奇（Kachi）旗艦項目，生產可持續、高純度鋰。該公司的項目位於鋰礦三角區內，地理位置優越，世界鋰礦的40%出產在這個鋰礦三角區，而且成本最低。這種方法讓Lake Resources成為一家高效、來源負責、對環境友好、成本有競爭力的高純度鋰供應企業，易擴展規模，可滿足一級電動汽車廠家和電池生產廠家的需求。

   

聯絡

Steve Promnitz
總經理
Lake Resources NL
電話: 61-2-9188-7864
電郵: steve@lakeresources.com.au

Anthony Fensom
Republic PR
電話: 61-407-112-623
電郵: anthony@republicpr.com.au

Henry Jordan
Six Degrees Investor Relations
電話: 61-431-271-538
電郵: henry.jordan@sdir.com.au



Link: LKE:AU 提交給股東的年度報告


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