Lake Resources NL (
這三項重大階段性進展為：
1．展示出Lilac Solutions成功地採用鋰直萃工藝，將Lake公司卡奇項目(Kachi)鹽水，加工成中試工廠規模的優質氯化鋰；
2. 在實驗室規模和中試工廠模塊規模上(年底之後)都做到了將卡奇鹽水生產出的優質氯化鋰加工成高純度碳酸鋰樣品；
3．展示出Lilac在卡奇項目中採用鋰直萃工藝所具有的成本競爭力，在預可行性研究中即使使用保守的商品價格計算，也得出高利潤率的結果。
Lake公司的卡奇項目資源量大，並且可擴展。 Lake公司與Lilac將鋰直萃工藝作為一種高效開發該項目的方法，在這方面合作已逾兩年。 Lilac的鋰直萃工藝是在現有的名為離子交換的水處理工藝基礎上的改進，其優勢是無需經年累月的採礦，就能在幾個小時內從卡奇項目的含鋰鹽水中快速高效地提取鋰。此外，採用該工藝的產品純度高，在提取鋰之後，所有的鹽水將回輸源頭，並不改變其化學成分。這種方法比傳統方法的環境足跡更少，是一種更具可持續性、來源負責任的方法。
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內容關於: Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清潔鋰礦開發企業，使用清潔的直萃技術開發其卡奇（Kachi）旗艦項目，生產可持續、高純度鋰。該公司的項目位於鋰礦三角區內，地理位置優越，世界鋰礦的40%出產在這個鋰礦三角區，而且成本最低。這種方法讓Lake Resources成為一家高效、來源負責、對環境友好、成本有競爭力的高純度鋰供應企業，易擴展規模，可滿足一級電動汽車廠家和電池生產廠家的需求。
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總經理
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電郵: steve@lakeresources.com.au
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