清潔鋰礦開發企業Lake Resources NL(
目前正在遵照新冠疫情規定下，對鋰直萃中試設施/示範工廠廠址進行一項地質技術研究，這項研究由阿根廷卡塔瑪卡省(Catamarca)具有當地資質的諮詢公司進行，數據將納入最終可行性研究。淺層鑽探測試是這項研究的一部分，將很快啟動。
由於最終可行性研究的需要，在對地球物理結果進行解釋後，還將鑽幾口深度為最多60米的淺層水井。這些活動也是由卡塔瑪卡省的一家當地公司來實施。
目前正在確定地質技術和水井鑽井的合同，然後即可將設備運往施工現場。
有一項已進行近兩個月的地球物理項目即將完工，這對於確定鹽水測試鑽孔的位置亦有幫助。為提高數據質量，現在正在採集和分析最後三條線的被動源地震數據。
本公司資金充裕，而且，這些活動雖然很重要，但並非主要開支項目。
關於樣品在美國的進展，我們將很快報告。本公司確認Hazen的測試仍在按既定計劃和時間表進行，且進展良好，其工作重點是製作並交付質量和純度與Novonix近似的大樣，供第三方進一步測試和分析。
Lake 公司志在以可持續的方式大規模生產最清潔的、用於快速增長的電池市場的優質碳酸鋰，目前的工作將對此起到輔助作用。
內容關於: Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清潔鋰礦開發企業，使用清潔的直萃技術開發其卡奇（Kachi）旗艦項目，生產可持續、高純度鋰。該公司的項目位於鋰礦三角區內，地理位置優越，世界鋰礦的40%出產在這個鋰礦三角區，而且成本最低。這種方法讓Lake Resources成為一家高效、來源負責、對環境友好、成本有競爭力的高純度鋰供應企業，易擴展規模，可滿足一級電動汽車廠家和電池生產廠家的需求。
聯絡Steve Promnitz
總經理
Lake Resources NL
電話: 61-2-9188-7864
電郵: steve@lakeresources.com.au
Anthony Fensom
Republic PR
電話: 61-407-112-623
電郵: anthony@republicpr.com.au
Henry Jordan
Six Degrees Investor Relations
電話: 61-431-271-538
電郵: henry.jordan@sdir.com.au
Link: LKE:AU 的卡奇項目活動
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