清潔鋰礦開發公司Lake Resources NL (
Novonix Limited (
Novonix 將把Lake公司的高純度、來源負責任的鋰產品與商用電池正極前驅材料結合，製作成NMC622正極，然後加工成NMC622鋰離子電池電池，在其測試線上進行測試。這就可以讓Lake公司、其潛在合作夥伴及客戶能將Lake公司的鋰電產品與其熟悉的類似電池化學產品的性能進行直接對比。
Novonix 預計測試過程至少需要四個月，預計正極材料製作出來後兩個月左右會出台第一批結果。 Lake一俟獲得結果，就會通報市場。
Hazen將繼續生產碳酸鋰，這一輪的目標是用首批20,000升卡奇鹽水提取5至6公斤樣品(請參閱2020年10月20日澳交所公告)。現在還有2萬升鹽水儲存在Lilac公司。鑑於最近取得的成功結果，目前正準備從現場運來更多鹽水，增加樣品生產，滿足高漲的需求(請參閱2020年10月20日澳交所公告)。
高純度碳酸鋰的結果通過簡單的工藝流程即可獲得，而無需如預計的那樣更改先前卡奇項目預可行性研究中的運營成本(請參閱2020年4月28日的澳交所公告)，這對公司和該行業都是一個很好的結果。低含雜量是決定電池質量以及鋰產品定價及接受度的關鍵因素。 Lake的高純度碳酸鋰具有高端定價的潛力。
總經理Steve Promnitz表示："Novonix 項目的啟動是Lake公司的一個重要里程碑，第一批成果的交付正在按時間表順利進行。我們相信，Novonix的工作將清楚地表明，用卡奇鹽水生產的碳酸鋰可達到一級電動汽車製造企業所要求的規格。此外，由於電動汽車製造企業希望加強其ESG(環境、社會和公司治理)認證，汽油發動機汽車的使用在被逐步淘汰，北美和歐洲對這種具有可持續性、採購負責任的產品的需求也在增長。卡奇項目具備滿足這一新需求的所有標誌，並具有必要的規模。"
內容關於: Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清潔鋰礦開發企業，使用清潔的直萃技術開發其卡奇（Kachi）旗艦項目，生產可持續、高純度鋰。該公司的項目位於鋰礦三角區內，地理位置優越，世界鋰礦的40%出產在這個鋰礦三角區，而且成本最低。這種方法讓Lake Resources成為一家高效、來源負責、對環境友好、成本有競爭力的高純度鋰供應企業，易擴展規模，可滿足一級電動汽車廠家和電池生產廠家的需求。
聯絡Steve Promnitz
總經理
Lake Resources NL
電話: 61-2-9188-7864
電郵: steve@lakeresources.com.au
Anthony Fensom
Republic PR
電話: 61-407-112-623
電郵: anthony@republicpr.com.au
Henry Jordan
Six Degrees Investor Relations
電話: 61-431-271-538
電郵: henry.jordan@sdir.com.au
Link: LKE:AU的高純度碳酸鋰用於Novonix電池
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