清潔鋰開發企業Lake Resources NL(
投資者還可在Viriathus Capital的未來能源會議和Red Cloud公司的啤酒節上收聽此次報告的重播。
您可點擊以下鏈接登記參加Red Cloud公司的啤酒節會議：
https://www.redcloudfs.com/oktoberfest2021/
全球發達國家已製定多項朝著零碳未來邁進的協議和倡議。未來能源會議是這些公司面向該行業投資者的一個展示平台。演示報告中通報了Lake 公司的最新進展，講述該公司通過使用清潔的直萃鋰，以可擴展的規模和卓越的環境、社會和治理優勢生產優質鋰，為電動汽車電池供應鏈提供優質、高利潤的解決方案。
請點擊以下鏈接觀看演示報告：
https://abnnewswire.net/lnk/7YXE643F
內容關於: Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清潔鋰礦開發企業，使用清潔的直萃技術開發其卡奇（Kachi）旗艦項目，生產可持續、高純度鋰。該公司的項目位於鋰礦三角區內，地理位置優越，世界鋰礦的40%出產在這個鋰礦三角區，而且成本最低。這種方法讓Lake Resources成為一家高效、來源負責、對環境友好、成本有競爭力的高純度鋰供應企業，易擴展規模，可滿足一級電動汽車廠家和電池生產廠家的需求。
聯絡Steve Promnitz
董事總經理
61 2 9188 7864
steve@lakeresources.com.au
Anthony Fensom
Republic PR
61 (0) 407 112 623
anthony@republicpr.com.au
Henry Jordan
Six Degrees Investor Relations
61 (0) 431 271 538
Link: LKE:AU在未來能源會議上做演示報告
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