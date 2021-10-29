Lake Resources NL(
目前大部分融資已到位，可在2021年將該項目開發成25,500噸碳酸鋰的年產量。
英國和加拿大出口信貸機構已表示，在符合標準項目融資條件的前提下，將為卡奇項目開發提供約70%的項目資金。
本季度重點
- 可從英國出口信貸機構UKEF和加拿大出口發展局(EDC)獲得卡奇鋰礦項目的低成本長期項目債務融資。
- UKEF給出了一份強有力的意向書，根據標準的項目融資條款，支持卡奇項目發展所需總資金的約70%。
- 加拿大出口信貸機構EDC提供了一份意向書，有可能與UKEF合作，為該項目提供高達1億美元的直接貸款。
- 卡奇項目的最終可行性研究和環境與社會影響評估(ESIA)繼續進行，預計將在2022年第二季度完成，同時還將擴大產量，使產量翻倍，達到年產5.1萬噸碳酸鋰當量。
- 仍在繼續與潛在的承購商和電動汽車製造商的洽談，全球只有少數項目未承諾承購鋰產品。
- Lake正式與Lilac公司合作，為開發卡奇項目提供技術和資金。 Lilac將提供技術、工程團隊和一個現場示範工廠，根據階段性業績，獲得卡奇項目最多25%的股份。
- Lilac在獲得其股份後，預計將提供約5000萬美元的資金，相當於其在未來開發成本中的按比例份額。
- Lake宣布按比例配股，在2021年8月24日持有的每10股股份，會按比例發行1股紅利期權；在2021年10月15日之前行使的每1份紅利期權，就會獲得1份額外的期權。認購率約為75%。
-從2022年初開始，鋰的供應短缺日益嚴重，鋰的價格會繼續上升。
- Lake公司資金充足，可支持到預計在2022年中期作出建設融資的最終投資決定(FID)。截至9月底，現金為4650萬澳元(3500萬美元)，10月底有大約6300萬澳元(4740萬美元)。
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內容關於: Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清潔鋰礦開發企業，使用清潔的直萃技術開發其卡奇（Kachi）旗艦項目，生產可持續、高純度鋰。該公司的項目位於鋰礦三角區內，地理位置優越，世界鋰礦的40%出產在這個鋰礦三角區，而且成本最低。這種方法讓Lake Resources成為一家高效、來源負責、對環境友好、成本有競爭力的高純度鋰供應企業，易擴展規模，可滿足一級電動汽車廠家和電池生產廠家的需求。
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Link: LKE:AU季度報告
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