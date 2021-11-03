清潔鋰開發企業Lake Resources NL (
他的直接職責是推動該公司的卡奇(Kachi)鋰鹽水項目從可行性研究進展到建設施工及調試，再推進到穩定生產。
Gautam在加入Lake公司之前是一位成功的項目總監，他曾領導過南美幾個大型項目的研究、建設、預生產及啟動。這些項目包括Collahuasi三期擴建(嘉能可-英美資源公司-三井物產)、Mina Justa綠地建設(Marcobre)和Yanacocha硫化物項目(紐蒙特)等。
"他在拉美工作了超過25年，能說流利的西班牙語。他有電氣工程背景(塔帕爾大學)，是認證的六西格瑪黑帶(Qualtec)和項目管理專家(澳大利亞項目管理學院)。
" Gautam提出了一種經過慎重考量的、注重合作的項目開發方式，他在南美有豐富經驗，特別是在處理當地社區和當地參與方面。" Lake公司總經理Steve Promnitz先生說。
"在Lake向著實現可持續發展目標的推進的過程中，他的這些經驗非常寶貴，將推動卡奇項目進入大規模鋰生產的階段。"
Promnitz先生說，由於當前對於可持續方式生產的電池級鋰產品的需求日趨旺盛，Lake公司正繼續擴大團隊，推進清潔鋰的發展。 COP26會議以及全球範圍內的交通能源電氣化和去碳化風潮，都凸顯對此類產品的需求。
內容關於: Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清潔鋰礦開發企業，使用清潔的直萃技術開發其卡奇（Kachi）旗艦項目，生產可持續、高純度鋰。該公司的項目位於鋰礦三角區內，地理位置優越，世界鋰礦的40%出產在這個鋰礦三角區，而且成本最低。這種方法讓Lake Resources成為一家高效、來源負責、對環境友好、成本有競爭力的高純度鋰供應企業，易擴展規模，可滿足一級電動汽車廠家和電池生產廠家的需求。
聯絡Steve Promnitz
董事總經理
61 2 9188 7864
steve@lakeresources.com.au
Anthony Fensom
Republic PR
61 (0) 407 112 623
anthony@republicpr.com.au
Henry Jordan
Six Degrees Investor Relations
61 (0) 431 271 538
Link: LKE:AU任命首席運營官推動發展
相關企業