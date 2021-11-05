清潔鋰開發企業Lake Resources NL(
附加發行的1贈1非上市額外紅利期權(86,094,394份期權)行權價為0.75澳元，到期日為2022年6月15日。公司計劃向澳大利亞證券交易所申請讓這些股票上市。如果這些期權轉換為股份，將在明年年中對卡奇(Kachi)項目做出最終投資決定之前，為公司的現金儲備再添6400萬澳元。
Lake公司總經理Steve Promnitz先生說："我想感謝股東們，在Lake公司朝著卡奇鋰鹽水項目進行最終投資決定和建設的目標邁進的時候，支持公司構建起穩健的財務狀況。公司現在有充足的資金進行卡奇鋰鹽水項目的開發、最終可行性研究（DFS）這些活動。
公司在2021年1月19日的報告已披露，公司與Acuity Capital簽訂的《受控配售協議》將延長至2023年1月31日。融資金額現已增至8000萬美元，以反映公司市值的變化。該協議對公司使用該貸款未作任何要求。
Promnitz先生說，卡奇項目繼續取得鑽探成功，鑽探目的是提升資源量類別和擴大資源量(見澳交所2021年7月7日公告)。
他說，由於對未分配的高純度電池鋰——特別是具有顯著環境社會和治理(ESG)效益的鋰——的需求迅速上升，公司正在擴大開發團隊，推動卡奇項目進入清潔鋰的規模生產階段。
內容關於: Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清潔鋰礦開發企業，使用清潔的直萃技術開發其卡奇（Kachi）旗艦項目，生產可持續、高純度鋰。該公司的項目位於鋰礦三角區內，地理位置優越，世界鋰礦的40%出產在這個鋰礦三角區，而且成本最低。這種方法讓Lake Resources成為一家高效、來源負責、對環境友好、成本有競爭力的高純度鋰供應企業，易擴展規模，可滿足一級電動汽車廠家和電池生產廠家的需求。
聯絡Steve Promnitz
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anthony@republicpr.com.au
Henry Jordan
Six Degrees Investor Relations
61 (0) 431 271 538
Link: LKE:AU關於紅利期權和融資便利的通報
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