清潔鋰開發商Lake Resources NL (
努沙礦業大會在2021年11月10日星期三至12日星期五在Noosa Peppers和網上舉行。請現在點擊以下鏈接註冊：
https://www.noosaminingconference.com.au
北美的投資者請注意，Steve Promnitz將在美國東部時間11月10日星期三上午11.30，在"OTC市場的關鍵金屬會議"上發表演講。可在以下網址看到重播：
https://www.abnnewswire.net/lnk/8D8E00D7
演講將講述關於Lake公司如何通過使用清潔的直萃鋰技術，生產優質的鋰產品，為電動車電池供應鏈提供高質量和高利潤的解決方案，演講還將提供有關支持項目進入投產階段的意向性資金的詳清。
聯絡Steve Promnitz
總經理
61 2 9188 7864
steve@lakeresources.com.au
Anthony Fensom
Republic PR
61 (0) 407 112 623
anthony@republicpr.com.au
Henry Jordan
Six Degrees Investor Relations
61 (0) 431 271 538
相關企業