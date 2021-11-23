Tamboran Resources Limited (
收入資金將用於加速 EP 136 的商業化和盈利目的，具體在 2021 年底前 EP 161 中兩口水平井的最終流量結果測試。
Tamboran Resources Limited 總經理兼總經理 Joel Riddle 說：
"我們很高興歡迎 Bryan Sheffield 成為 Tamboran 的戰略投資者和主要股東。
"Bryan Sheffield 在美國非常規能源擁有豐富的投資經驗。他之前曾擔任 Par Energy Inc. 的非常海峽、新西蘭和美國，該公司是主要州二疊紀領域的獨立項目規油氣生產商。香芹能源被收購先鋒農場公司於2021年1月以73億美元收購。
"對於 Tamboran 來說，這是一個激動人心的時刻，因為我們與合作夥伴 Santos QNT Pty Ltd（"Santos"）在 EP 161 完成了 2021 年的兩口水平井活動。EP 161 中的兩口井主題都將進行壓裂增產和流通2021年底前進行測試。
"從2021年活動中汲取的正在整合到我們運營的2022年計劃的規劃中，該經驗計劃將包括位於Core Beetaloo內的EP 136中的Maverick 1H井。"
Bryan Sheffield 說："Beetaloo 子岩氣設備擁有世界級頁藏的關鍵因素。博蘭的故事。"
展示位置詳情
Tamboran 已以個人普通股 0.37 美元的價格完成了 94,498,961 股普通股的配售，較 7 天成交量較大幅度價格折價 3%，較最終價格讓折讓 3.9%，了約 3,500 萬美元。謝菲爾德以2000年萬美元認購了54,054,054股普通股。包括他現有的120股萬股股份，他將成為主要股東，佔Tamboran已普遍股本普通股約7.4%。配售股份的餘額包括40,444,907股，主要由現有機構股東購買。
配售股份將根據澳交上市規則 7.1 使用本公司已有的配售能力，可配售與現有普通股的形象能力。
查看股票配發時間表，請訪問：
https://abnnewswire.net/lnk/7FAHSFC4
內容關於: Tamboran Resources Limited
Tamboran Resources Ltd (ASX:TBN) 是一家天然氣公司，旨在通過在大麥克阿瑟盆地內的 Beetaloo 子盆地開發低二氧化碳非常規天然氣資源，在全球能源向低碳未來轉型中發揮建設性作用。澳大利亞北領地。 Tamboran 的主要資產是位於 Beetaloo 子盆地的 EP 161 的 25% 工作權益和 EP 136、EP 143 和 EP(A) 197 的 100% 工作權益。
聯絡投資者查詢：
埃里克·戴爾，首席財務官
61 2 8330 6626
Investors@tamboran.com
媒體查詢：
61 2 8330 6626
Media@tamboran.com
相關企業