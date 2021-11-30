Bluechiip Limited (
這些重要的美國和歐盟認證使公司能夠直接這些關鍵目標市場營銷產品。
該公司在全球推出支持Bluechiip的樣品管理解決方案產品線，包括樣品耗材、讀取器和Stream(TM)樣品管理軟件。
該公司計劃直接將Bluechiip-Enabled產品線營銷和銷售到北美和澳大利亞/澳大利亞，並通過歐洲和亞太市場的分銷合作夥伴。
藍籌董事總經理安德魯麥克萊倫表示，該對藍籌宣布非常令人興奮。
'認證重要在過去的18個月中，我們很研究並獲得了ISO9001質量管理體系的認證，我們已經根據該體系驗證了我們的所有產品。 FDA註冊和CE IVD認證表明我們可以直接註冊往美國以及歐洲和亞太地區。
產品發布使 Bluechiip 能夠直接向終端客戶銷售全系列 Bluechiip 品牌產品。我們現在正在與生命科學領域的生物銀行、研究、試驗臨床和製藥公司的終端客戶直接交談。重要的是，我們現在可以提供定制的讀碼器、軟件和样品耗材。
我們還推出了營銷活動，包括更新我們的網站。藍籌現在擁有完整的產品目錄，包括澳大利亞附件、閱讀器和耗材，並由適當的軟件提供支持。我們已經降低了業務風險，並掌握了我們自己的未來。
對我們的最終客戶而言，最重要的是，我們專注於重新定義質量，提高生產力，在一天結束時每個模型都提供了信心，我們已經在過去後期中在歐洲和澳大利亞接收訂單並進行安裝，並期待擴大我們的客戶群，尤其是在北美。
萊倫先生表示，Bluechiip專注於其直接市場的產品，同時繼續與公司的合作夥伴合作，包括FujiFilm Industries Irvine Scientific (FISI)，以及其他潛在合作夥伴，將Bluechiip的技術應用擴展麥克到多個市場。
內容關於: Bluechiip Limited
Bluechiip Limited (ASX:BCT) 了解每個樣本——幹細胞、血液、卵子、精子和其他生物樣本——都是至關重要的，因此我們的目標是以最有效的方式以最佳質量管理每個樣本。 Bluechiip 的高級管理解決方案是唯一一種在低溫環境中提供帶 ID 的樣品溫度的解決方案。最重要的是，這為每個樣本提供了信心。
Bluechiip 獨特的專利技術是一種基於 MEMS 的無線跟踪解決方案，不包含任何電子設備。它代表了當前跟踪方法的代際變化，例如標籤（手寫和預印）、條形碼（線性和二維）和射頻識別。 Bluechiip 標籤被嵌入或製造到存儲產品中，例如小瓶或袋子。每個產品都可以輕鬆識別，關鍵信息（例如樣品溫度）由閱讀器檢測並存儲在 Bluechiip 軟件中。除了在極端溫度下運行之外，Bluechiip(R) 高級樣品管理解決方案還可以承受高壓滅菌、伽馬輻射滅菌、加濕、離心、低溫儲存和結霜。
Bluechiip 的技術可應用於醫療保健，包括低溫儲存設施（生物庫和生物儲存庫）、病理學、臨床試驗和法醫學。其他主要市場包括冷鏈物流/供應鏈、安全/國防、工業/製造和航空航天/航空。
Bluechiip：提供對每個樣本的信心。
聯絡Corporate enquiries
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Managing Director - CEO
Ph: +61-457-823-470
andrew.mclellan@bluechiip.com
Media
Richard Allen
Ph: +61-3-9915-6341
Oxygen Financial PR
richard@oxygenpr.com.au
Link: BCT:AU獲得FDA註冊和CE IVD認證
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