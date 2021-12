查看其它語言版本



新興鋰生產商 Sayona Mining Limited ( ASX:SYA ) ( FRA:DML ) ( OTCMKTS:SYAXF ) 已完成其 Authier Lithium 項目的新鑽探計劃,結果進一步增強了公司對魁北克項目。強調- 在魁北克 Authier Lithium 項目完成了 25 個鑽孔,結果包括 9m @ 1.46% Li2O;在資源和計劃礦區以西確定鋰偉晶石礦化- 完成了 3 個額外的後續鑽孔以填充新的礦化,分析結果待定- 鑽探建立了對 Authier 鋰資源基地質量和擴張潛力的信心- 截至 11 月 30 日,Sayona 晉升為 MSCI 全球小型股指數,在北美鋰需求增加的情況下提高了全球機構投資者的意識。一項 25 孔、3,908m 的金剛石鑽探計劃已根據收到的前 22 個孔的結果進行。鑽探由 Les Forages Pikogan 進行,他是 Pikogan (First Nation Abitibiwinni) 的 Algonquin Abitibiwinni 社區的成員,展示了 Sayona 對原住民社區的承諾。鑽孔 AL-21-14 位於 Authier 資源和潛在露天礦以西 250m 處,從 144.9m 深度返回鋰輝石偉晶岩,分析結果為 9m @ 1.46% Li2O。已經完成了三個額外的鑽孔以填充這個新的礦化區域,分析結果待定。Sayona 董事總經理 Brett Lynch 對結果表示歡迎,他說:"我們對 Authier 的最新一輪鑽探感到鼓舞,這表明該關鍵項目有進一步擴大資源的潛力。"隨著未來一年我們的魁北克項目計劃進行更多勘探鑽探,我們期待增加我們的鋰資產基礎,以支持北美加速脫碳的進程。"在 Authier 完成的 2021 年第一階段鑽探活動共計 25 個鑽孔,總長度為 3,990m,鑽探目標為五個區域。下圖中顯示了鑽鋌,表 1* 中詳述了鋰截距。在 Authier Footwall Dyke 目標,鑽孔 AL-21-001 到 AL-21-008 被鑽孔以測試資源區下方的下盤偉晶岩。這些鑽孔穿過資源包層,與主要 Authier 岩脈內的預期礦化相交,但在目標下盤位置僅識別出弱發育或缺乏偉晶岩。在 Authier North 目標,完成了從 AL-21-010 到 AL-21-012 的三個孔,並與偉晶岩相交,最大礦化截距為 2.5m @ 0.66% Li2O,從 AL-21- 孔的 83.1m 深度開始011.儘管品位較低,但這一結果是該租賃區域內鋰礦化偉晶岩的第一個證據,位於資源區西北部 200m 處,需要進一步鑽探以進行跟進。由於與潮濕條件相關的進入問題,用於測試北部偉晶岩西部延伸的四個計劃孔的鑽探被推遲到冬季。孔 AL-21-14 位於 Authier 計劃的露天礦以西 250m 處,從 144m 深度返回鋰輝石偉晶岩,分析結果為 9m @ 1.46% Li2O。三個額外的孔,AL-21-023 到 AL-21-025 隨後完成,以填充這個新的礦化區域。這些填充孔的分析結果正在等待中。在測井過程中註意到,在兩個鑽芯中發現了鋰輝石偉晶岩(見表 1*)。 AL-21-014 中的礦化是令人鼓舞的,因為它是在 Beaver 斷層以西發現的第一個礦化,這是一個東北向結構,分割並取代了西部資源區。一旦收到所有結果,將計劃進一步鑽探以確定是否可以確定一致的礦化以進行資源評估。在資源的東部,孔 AL-21-17 和 AL-21-018 與厚達 40m 的主要偉晶岩岩脈相交。從 AL-21-017 孔的 37.9m 深度返回了 3.4m @ 1.02% Li2O 的最佳結果,表明在計劃露天礦以東的淺層有較窄的礦化偉晶岩。Far West 和 Far North 目標的 AL-21-019 至 AL-21-022 孔沒有與任何重要的礦化區相交。額外工作將在收到化驗結果後計劃在 Authier 進行後續鑽探,優先工作包括:- 更新資源估計; - 更新了最終可行性研究;和- 將新數據與 Sayonaes Abitibi 鋰中心整合。Authier 計劃的額外工作增加了公司在魁北克的其他鋰項目的未來一年勘探計劃,包括最近收購的 Moblan 和北美鋰項目。推廣到 MSCI 全球小型股指數總部位於美國的 MSCI Inc. 已宣布 Sayona 晉升為 MSCI 全球小型股指數,自 2021 年 11 月 30 日停業起生效。此次促銷是在 Sayona 市場價值強勁增長的時期之後進行的,該公司在魁北克成功擴張以建立北美領先的鋰資產基地。MSCI 世界小盤股指數(美元)涵蓋 23 個發達市場的小盤股代表,包括澳大利亞、英國、加拿大、日本、美國和一些歐洲國家。截至 2021 年 10 月,該指數擁有 4,419 只成分股,涵蓋了每個國家自由流通量調整後市值的 14% 左右。Sayona 被納入該指數預計將進一步引起全球機構投資者的興趣,尤其是來自北美、歐洲和亞洲的機構投資者。*要查看表格和數字,請訪問:內容關於: Sayona Mining LtdSayona Mining Limited (ASX:SYA) (OTCMKTS:SYAXF) 是一家在澳大利亞證券交易所上市的 (SYA) 公司,專注於採購和開發製造鋰離子電池所需的原材料,以用於快速增長的新興綠色技術領域.該公司在加拿大魁北克省和西澳大利亞州擁有鋰礦項目。請訪問我們的網站 www.sayonamining.com.au

Email: info@sayonamining.com.au Brett LynchManaging DirectorPhone: +61 (7) 3369 7058Email: info@sayonamining.com.au