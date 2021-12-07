Genex Power Limited (
AEMO 通過輸電網絡服務提供 Powerlink Queensland（Powerlink）確定該項目可以按照國家電力市場要求的電力標準運行。該項目為昆士蘭電網提供網絡優勢，特別是通過頻率控制輔助服務。
GPS 批准是項目該最複雜和最簡單的一種。AEMO、Powerlink 和 Genex 在過去的 12 個月裡一直合作以完成詳細的提交過程，GPS 批准在財務結束前清除了最終的技術開發。
在評論獲得 GPS 批准時Genex 詹姆士表示：我們非常高興獲得AEMO 的發電機性能標準批准。的性能標準時，這就是 Genex 達到了這一重要的響應昆昆。博爾德康將恢復連接到士蘭網絡的獨立大型電池恢復系統，並提供需要的負載輔助和輔助服務。"
內容關於: Genex Power Ltd
Genex Power Limited 專注於在澳大利亞開發一系列可再生能源發電和存儲項目。該公司位於昆士蘭北部的旗艦 Kidston 清潔能源中心將整合大型太陽能發電和抽水蓄能水電。 Kidston 清潔能源中心由運營中的 50MW 第一階段太陽能項目 (KS1) 和 250MW Kidston 抽水蓄能水電項目 (K2-Hydro) 組成，具有進一步多階段風能和太陽能項目的潛力。 50MW Jemalong 太陽能項目 (JSP) 位於新南威爾士州，為 Genex Power Limited 產品組合提供地域多元化。 JSP 於 2020 年 12 月上旬通電，目前正在進行調試。 Genex 正在昆士蘭州 Bouldercombe 通過早期開發 50MW/75MWh 獨立電池儲能係統進一步開發其儲能產品組合。 Genex 擁有超過 400 兆瓦的可再生能源和存儲項目正在開發中，作為澳大利亞領先的可再生能源和存儲公司處於有利地位。
聯絡James Harding
Chief Executive Officer
Tel: +61 2 9048 8855
Email: jh@genexpower.com.au
Simon Kidston
Executive Director
Tel: +61 2 9048 8852
Email: sk@genexpower.com.au
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