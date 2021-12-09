Genex Power Limited (
與特斯拉為 BBP 制定這種創新安排背後的基本原理是平衡最低收入收入的要求，以支持項目融資，同時獲得獲取超過固定金額的收入增長能力。因此，該協議規定了固定和收入支付（收入收入）結構，其中有固定部分將流動性確定性到項目融資，而收入來自部分允許保留對能源的商業活動的收入來源。套利和頻率控制輔助服務（FCAS）市場。
可知協議，特斯拉將使用其基於的基於算法的系統自動投標器運營BBP，以導航地提高每一年的收入。自動投標器是一個實時交易和控制平台，它採用機器算法來優化調度行為。 ，同時適應新的市場和服務。
8 月，創業協議後，Genex 將與該項目許可協議，以在 Autobidder 上運行 Autobidder。 Autobidder 已成功部署在全球超過 1GWh 的特斯拉項目中。
可知執行供應商協議（請參見澳大利亞最近的 2021 年 10 月 1 日的公告），燃料電池需要 50MW/100MWh BBP 電池 40 個特斯拉 Megapack。的一體化公用事業促進啟動系統，每一個Megapack都經過整個整體、工廠測試並從美國內華州的超級工廠達開始。
在評論與特斯拉的 Autobidder 協議時，Genex 承修 James Harding 表示：
"非常高興與重要汽車簽署協議。該協議是 10 月份執行 Megapack 供應商協議之後的一個財務繼發繼往開來，在我們收尾的過程中項目的一個發展目標。"
Bouldercom 電池項目將成為昆士蘭獨立的大型電池恢復系統。特斯拉 Megapack 電池技術的獨特整合和利用 Autobidder 的收入分配將降低項目的複雜性。重要的是，該協議的結構提供了最低水平的合同收入來支持項目資金，同時允許Genex保留顯著的商戶優勢。
我們很高興與世界末日的垂直聯合可再生能源公司聯合開發這個激動人心的項目，進一步將 Genex 鎖定為目標的 ASX 上市可再生能源和存儲公司。"
內容關於: Genex Power Ltd
Genex Power Limited 專注於在澳大利亞開發一系列可再生能源發電和存儲項目。該公司位於昆士蘭北部的旗艦 Kidston 清潔能源中心將整合大型太陽能發電和抽水蓄能水電。 Kidston 清潔能源中心由運營中的 50MW 第一階段太陽能項目 (KS1) 和 250MW Kidston 抽水蓄能水電項目 (K2-Hydro) 組成，具有進一步多階段風能和太陽能項目的潛力。 50MW Jemalong 太陽能項目 (JSP) 位於新南威爾士州，為 Genex Power Limited 產品組合提供地域多元化。 JSP 於 2020 年 12 月上旬通電，目前正在進行調試。 Genex 正在昆士蘭州 Bouldercombe 通過早期開發 50MW/75MWh 獨立電池儲能係統進一步開發其儲能產品組合。 Genex 擁有超過 400 兆瓦的可再生能源和存儲項目正在開發中，作為澳大利亞領先的可再生能源和存儲公司處於有利地位。
聯絡James Harding
Chief Executive Officer
Tel: +61 2 9048 8855
Email: jh@genexpower.com.au
Simon Kidston
Executive Director
Tel: +61 2 9048 8852
Email: sk@genexpower.com.au
Link: 與特斯拉簽署 Bouldercombe 承購協議
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