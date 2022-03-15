Lake Resources (
英國Kachi旗艦項目是在2024年每年50,000噸鋰的速度開始加快出口。根據標準項目融資條款，Kachi已通過金融和加拿大EDC的長期生產項目以生產項目指示性地生產， K 公司需要開發總融資的 70%。
Lake 的合作夥伴計劃使用 Lilac 的一種有效的直接提取技術（DLE），該合作夥伴正在參與 Kachi 項目。生產過程中的 ESG 該量產和生產中低碳含量（CO2、低量用量）已從試驗工廠模塊生產出高電池級鋰電池（99.97） %）（ASX公告2020年10月20日）。該產品在基於NMC622的鋰電池測試電池中運行成功。
*要查看半年賬目，請訪問：
https://abnnewswire.net/lnk/X986IKMQ
內容關於: Lake Resources NL
Lake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) 是一家清潔鋰礦開發企業，使用清潔的直萃技術開發其卡奇（Kachi）旗艦項目，生產可持續、高純度鋰。該公司的項目位於鋰礦三角區內，地理位置優越，世界鋰礦的40%出產在這個鋰礦三角區，而且成本最低。這種方法讓Lake Resources成為一家高效、來源負責、對環境友好、成本有競爭力的高純度鋰供應企業，易擴展規模，可滿足一級電動汽車廠家和電池生產廠家的需求。
聯絡Steve Promnitz
Managing Director
T: +61-2-9188-7864
steve@lakeresources.com.au
For media queries, please contact:
Nigel Kassulke at Teneo
M: +61-407-904-874
E: Nigel.Kassulke@teneo.com
Link: Lake Resources 半年賬
相關企業