Lake Resources NL ( ASX:LKE ) ( FRA:LK1 ) ( OTCMKTS:LLKKF ) ist auf dem besten Weg zur Produktion von Lithium mit der höchsten Reinheit der Welt mit erheblichen ESG-Vorteilen aus seinem Vorzeigeprojekt Kachi mit neuer Direktextraktionstechnologie nach einem transformativen Jahr für die Firma.Das Ziel von Lake ist es zu produzieren:- Lithium mit der höchsten Reinheit der Welt;- Verwendung einer technologiegestützten direkten Lithiumextraktion; mit- Wesentliche ESG-Vorteile; zu werden- Neuer unabhängiger sauberer Produzent - in großem Maßstab.Eine endgültige Machbarkeitsstudie (DFS) und eine Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (ESIA) für das Kachi-Projekt wurden im Laufe des Jahres begonnen und sollen im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen sein. Dem folgte eine aktualisierte Vormachbarkeitsstudie (PFS). Das hochreine Produkt wurde in einer Pilotanlage in Kalifornien hergestellt und schnitt dann in nickelreichen NMC622-Batterien mit einem unabhängigen Drittanbieter, Novonix, gut ab.Nach dem Geschäftsjahresende konnte das Unternehmen starke Interessensbekundungen von Exportkreditagenturen in Großbritannien und Kanada (UKEF und EDC) erhalten, um 70 Prozent der Gesamtfinanzierung für das Kachi-Projekt als langfristig und kostengünstig bereitzustellen Schuld. Diese Finanzierung würde durch den Abschluss der DFS und ESIA sowie einer entsprechenden Abnahmevereinbarung ausgelöst.Mit dem Technologieanbieter von Lake, Lilac Solutions Inc., wurde eine formelle Partnerschaft für Technologie und Finanzierung zur Entwicklung des Kachi-Projekts angekündigt. Lilac Solutions wird Technologie, Engineering-Teams und eine Vor-Ort-Demonstrationsanlage beisteuern, die basierend auf leistungsbasierten Meilensteinen bis zu 25 Prozent der Anteile am Kachi-Projekt erwirbt. Lilac wird dann voraussichtlich etwa 50 Millionen US-Dollar finanzieren, was seinem anteiligen Anteil an den zukünftigen Entwicklungskosten entspricht.Den vollständigen Jahresbericht finden Sie unter:Über Lake Resources NLLake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) ist ein sauberer Lithium-Entwickler, der saubere Direktextraktionstechnologie für die Entwicklung von nachhaltigem, hochreinem Lithium aus seinem Vorzeigeprojekt Kachi sowie drei weiteren Lithiumsoleprojekten in Argentinien verwendet. Die Projekte befinden sich in bester Lage im Lithiumdreieck, wo 40 % des weltweiten Lithiums zu den niedrigsten Kosten produziert werden.Diese Methode wird es Lake Resources ermöglichen, ein effizienter, verantwortungsvoll beschaffter, umweltfreundlicher und kostengünstiger Lieferant von hochreinem Lithium zu sein, das leicht skalierbar ist und von Tier-1-Elektrofahrzeugherstellern und Batterieherstellern nachgefragt wird.