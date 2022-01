Sprache wählen



Donaco International Limited ( ASX:DNA ) freut sich, die Abwicklung der Kreditfazilität mit ihrem Hauptkreditgeber Mega International Commercial Bank Co Ltd, bekannt als Mega Bank, bekannt zu geben. Die Darlehensfazilität wurde planmäßig am 30. Dezember 2021 abgewickelt.Donaco hat den ursprünglich im Jahr 2015 vereinbarten Kreditbetrag von 131,54 Mio. AUD (entspricht 100 Mio. USD) vollständig zurückgezahlt, 2016 26,31 Mio. AUD (entspricht 20 Mio. USD) neu in Anspruch genommen und 74,98 Mio. AUD (entspricht 57 Mio. USD) refinanziert. im Jahr 2017 (entspricht der Gesamtkreditaufnahme von 120 Mio. USD), wobei die letzte Rate von 1,8 Mio. USD im Dezember 2021 gezahlt wurde. Donaco freut sich, bestätigen zu können, dass kein Darlehenssaldo mehr gegenüber seinem Kreditgeber Mega Bank besteht.Das Unternehmen behält weiterhin eine robuste Bilanz und eine umsichtige Kostenkontrolle, während es auf eine Besserung der COVID-19-Pandemie in Vietnam und Kambodscha wartet.Über Donaco International LtdDonaco International Limited (ASX:DNA) betreibt Freizeit-, Unterhaltungs- und zugehörige Technologieunternehmen im gesamten asiatisch-pazifischen Raum.Donacos größtes Geschäft ist das Star Vegas Resort and Club, ein erfolgreicher Casino- und Hotelkomplex in Poipet, Kambodscha, an der Grenze zu Thailand. Star Vegas wurde 1999 gegründet und ist das größte und qualitativ hochwertigste Casinohotel in Poipet. Das Anwesen verfügt über mehr als 100 Spieltische, mehr als 1400 Spielautomaten und 385 Hotelzimmer.Das Flaggschiff von Donaco ist das Aristo International Hotel, ein erfolgreiches Boutique-Casino im Norden Vietnams an der Grenze zur chinesischen Provinz Yunnan. Das 2002 gegründete Anwesen wurde kürzlich zu einem brandneuen Fünf-Sterne-Resort-Komplex mit 400 Hotelzimmern erweitert. Donaco ist ein Pionier-Casino-Betreiber in Vietnam und besitzt in einem Joint Venture mit der vietnamesischen Regierung eine 95-%-Beteiligung an dem Unternehmen.