Sprache wählen



Der Entwickler für sauberes Lithium Lake Resources NL ( ASX:LKE ) ( FRA:LK1 ) ( OTCMKTS:LLKKF ) bestätigt, dass die modulare Demonstrationsanlage, die vom Ingenieurteam von Lilac Solutions Inc entworfen und gebaut wurde, von Kalifornien, USA, zum Kachi-Projekt in Argentinien versandt wurde .Lilac Solutions, der technische Partner von Lake, hat die Ionenaustauschermodule und die unterstützende Ausrüstung für die Demonstrationsanlage in fünf 40 Fuß (12 m) langen Versandcontainern zusammengebaut.Das modulare Design ermöglicht einen "Plug-and-Play"-Ansatz, sobald Solezufuhr, Strom und Reagenzien angeschlossen sind. Die Demonstrationsanlage wird etwa 3 bis 4 Monate in Betrieb sein, um Lithiumchlorid (Eluat) zu produzieren, das 2,5 Tonnen Lithiumcarbonat entspricht. Dieses wird später im Jahr für potenzielle Abnehmer und Batteriequalifizierung in hochreines Lithiumcarbonat in Batteriequalität umgewandelt. Der Betrieb der Demonstrationsanlage vor Ort wird auch das endgültige technische Design vor dem Bau des Projekts im kommerziellen Maßstab beeinflussen.„Unsere Technologie ist wirklich bahnbrechend; wir haben den Ionenaustausch genommen, eine in der Wasseraufbereitungsindustrie allgegenwärtige Technologielösung ohne Bergbau, und mit hochmodernen Innovationen eine einzigartige Technologie für die Lithiumextraktion geschaffen, von der wir fest glauben, dass sie den Betrieb reduzieren wird Kosten und zur Förderung der Lithiumgewinnung für die Produktion von Lithiumchemikalien aus den Kachi-Solen", sagte Dave Snydacker, Chief Executive Officer von Lilac Lithiumcarbonat in Batteriequalität und schützt gleichzeitig die lokale Umwelt, einschließlich der Wasserressourcen."Unser Verfahren ist modular aufgebaut, produziert hochreines Lithium und kann schnell von der Pilot- zur kommerziellen Phase hochgefahren werden - unsere Kapitalbeteiligung gewährleistet eine schnelle Kommerzialisierung der Lilac-Technologie bei einer weltweit bedeutenden Lithiumressource.„Wir haben ausgiebig mit dieser Sole gearbeitet und die für technische Studien erforderlichen Daten generiert, und sie passt hervorragend zur Lilac-Technologie", sagte er.In der Zwischenzeit werden die Testarbeiten in der Einrichtung von Lilac Solutions in Kalifornien fortgesetzt, um die für die endgültige Machbarkeitsstudie erforderlichen Daten zu produzieren, und die Testarbeiten zur Lithiumkarbonisierung werden bei Hazen Research in Colorado fortgesetzt.„Sowohl Lake als auch Lilac sind sehr zuversichtlich, dass die Demonstrationsanlage, die das proprietäre Ionenaustauschverfahren von Lilac enthält, Investoren und Abnehmern beweisen wird, dass sie skalierbar ist und vor Ort gut funktioniert, indem sie erfolgreich ein hochwertiges Lithiumprodukt produziert. Lake ist gut positioniert, um ein großes Werk zu liefern Projekt mit einem gleichbleibend hochwertigen Produkt mit erheblichen ESG-Vorteilen", sagte Steve Promnitz, Managing Director von Lake.*Um Fotos anzusehen, besuchen Sie bitte:Über Lake Resources NLLake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) ist ein sauberer Lithium-Entwickler, der saubere Direktextraktionstechnologie für die Entwicklung von nachhaltigem, hochreinem Lithium aus seinem Vorzeigeprojekt Kachi sowie drei weiteren Lithiumsoleprojekten in Argentinien verwendet. Die Projekte befinden sich in bester Lage im Lithiumdreieck, wo 40 % des weltweiten Lithiums zu den niedrigsten Kosten produziert werden.Diese Methode wird es Lake Resources ermöglichen, ein effizienter, verantwortungsvoll beschaffter, umweltfreundlicher und kostengünstiger Lieferant von hochreinem Lithium zu sein, das leicht skalierbar ist und von Tier-1-Elektrofahrzeugherstellern und Batterieherstellern nachgefragt wird.