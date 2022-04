Sprache wählen



Theta Gold Mines Limited ( ASX:TGM ) ( FRA:3LM ) ( OTCMKTS:TGMGF ) freut sich, ein Update zu den Fortschritten der Machbarkeitsstudie ('FS') zu geben, die beim TGME Underground (UG)-Projekt des Unternehmens durchgeführt wird umfasst die Minen Beta, Frankfort, CDM und Rietfontein.Die im September 2021 begonnene Machbarkeitsstudie ist nun zu etwa 85 % abgeschlossen, nachdem bei einer Reihe wichtiger Arbeitsabläufe beträchtliche Fortschritte erzielt wurden, darunter die Fertigstellung von Blockmodellen, die Planung der Mine, geotechnische, lüftungstechnische und technische Studien sowie metallurgische Testarbeiten (siehe Tabelle 1*). .Die Machbarkeitsstudie wird voraussichtlich im 2. Quartal 2022 abgeschlossen, was es dem Unternehmen ermöglichen wird, Fortschritte in Richtung Minenbau und Projektentwicklungsfinanzierung zu erzielen. Nach der DFS wird das Unternehmen Gespräche mit mehreren Parteien in Bezug auf die umfassendere Entwicklung von CAPEX-Finanzierungsoptionen vorantreiben. Die DFS wird vier Minen und eine gemeinsam genutzte metallurgische Anlage umfassen, die nach mehreren detaillierten Studien und Testarbeiten entworfen wurden, die nun einem endgültigen Abschluss entgegengehen.Metallurgischer Test für Rietfontein-Mine abgeschlossenMetallurgische Testarbeiten, die in der Mine Rietfontein durchgeführt wurden, haben bei einfachen Laugungstests (Free Milling Ore) eine ermutigende Goldausbeute von 89,5 % erzielt. 1,5 Tonnen schwere repräsentative Erzproben wurden an verschiedenen Stellen entlang der 3,2 km langen Streichlänge des Erzkörpers entnommen, wobei fünf ungefähr gleiche Proben durch Schlitzprobenentnahmen über das Goldriffsystem hinweg entnommen wurden.Proben wurden sowohl aus hoch- als auch aus niedriggradigen Goldgebieten in der Mine entnommen, um eine repräsentative Probe zu erhalten. Die Sammelprobe wurde für den Bottle-Roll-Leach-Test an das „Ready Lead Assay Laboratory" geschickt. Tests bestätigen ein frei mahlbares Erz mit einem Kopfgehalt von 4,41 g/t und einem Gesamterzausbeutefaktor von 89,5 %.Gesteinstechnische ModellierungDie felstechnische Modellierung wurde nun auch für das vertikale Goldriffsystem bei Rietfontein abgeschlossen. Die Modellierung wurde durchgeführt, um das optimale Felsstützsystem zu bewerten, wobei die Größe der Rippen-, Scheitel- und Schwellenpfeiler angegeben wurde. Die Ergebnisse des Rock Mechanics Laboratory zeigten, dass ein 2,5 m langer Rippenpfeiler, eine 5,0 m hohe Krone und ein Schwellenpfeiler stabil und die Bedingungen für den Schwindabbau bei Rietfontein akzeptabel sind.Darüber hinaus wurden die einachsige Zug- und Druckfestigkeit sowie der Verformungsmodul des Riffs und des umgebenden Gesteins getestet. Das Hangende und das Liegende sind beide kompetenteres Gestein als das Riff mit einer höheren einachsigen Druckfestigkeit (UCS) und einem höheren Elastizitätsmodul. Die Implikation ist, dass das Riff gesprengt werden kann, ohne das Hangende und das Liegende übermäßig zu beschädigen. Es impliziert auch, dass die Pfeiler der richtigen Größe absichtlich zerbrechen, ohne das Wirtsgestein zu beschädigen.Der Vorsitzende Bill Guy erklärte: „Der Abschluss der metallurgischen Testarbeiten und der gesteinstechnischen Modellierung rückt die Machbarkeitsstudie einen Schritt näher an den Abschluss. Da Rietfontein jetzt neben den Minen Beta, CDM und Frankfurt in das TGME-Untertageprojekt DFS einbezogen ist, hofft der Vorstand, dass dies der Fall sein wird verlängert die Lebensdauer der Mine auf etwa 10 Jahre.„Da die Machbarkeit nun in die Endphase eintritt, werden wir die Initiativen weiter intensivieren, um für den Abschluss im zweiten Quartal auf Kurs zu bleiben. Ich freue mich darauf, die Aktionäre über den Abschluss der Initiativen und das Erreichen von Meilensteinen auf dem Laufenden zu halten."*Um Tabellen und Abbildungen anzuzeigen, besuchen Sie bitte:Über Theta Gold Mines LimitedTheta Gold Mines Limited (ASX:TGM) (OTCMKTS:TGMGF) ist ein Golderschließungsunternehmen, das eine Reihe aussichtsreicher Goldanlagen in einer weltberühmten südafrikanischen Goldminenregion besitzt. Zu diesen Vermögenswerten gehören mehrere hochgradige Goldprojekte an der Oberfläche und in der Nähe der Oberfläche, die im Vergleich zu anderen Goldproduzenten in der Region Kostenvorteile bieten.Das Kernprojekt Theta Gold Mines befindet sich neben der historischen Goldminenstadt Pilgrim's Rest in der Provinz Mpumalanga, etwa 370 km nordöstlich von Johannesburg auf der Straße oder 95 km nördlich von Nelspruit (Hauptstadt der Provinz Mpumalanga). Nach der Produktion in kleinem Maßstab von 2011 bis 2015 konzentriert sich das Unternehmen derzeit auf den Bau einer neuen Goldverarbeitungsanlage innerhalb seines genehmigten Standorts in der TGME-Anlage und auf die Verarbeitung des oxidischen Golderzes Theta Open Pit. Es wird erwartet, dass nahe gelegene Oberflächen- und Untertageminen und -aussichten in Zukunft weiter evaluiert werden.Das Unternehmen zielt darauf ab, eine solide Produktionsplattform mit über 100.000 Unzen aufzubauen, die hauptsächlich auf oberflächennahen, Tagebau- oder Stolleneintritts-Hartgesteinsquellen basiert. Theta Gold Mines hat Zugang zu über 43 historischen Minen und Prospektionsgebieten, die zugänglich sind und erkundet werden können, mit über 6,7 Mio. Unzen an historischer Produktion.