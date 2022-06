Sprache wählen



Nova Minerals Ltd ( ASX:NVA ) ( OTCMKTS:NVAAF ) stellt eine 3D-Animation des Estelle-Projekts und der umliegenden Lagerstätten in Alaska bereit. Das Unternehmen hat innerhalb des Projekts fast 10 Millionen Unzen Gold abgegrenzt und nähert sich dem Status eines Tier-One-Goldproduzenten.In den drei Jahren seit der Notierung hat das Unternehmen die Anlage in ein fortgeschrittenes Explorationsstadium gebracht, mit Entdeckungskosten von nur 3,50 US-Dollar pro Unze Gold.Um die Videoanimation anzusehen, besuchen Sie bitte:Über Nova Minerals LimitedNova Minerals Limited (ASX:NVA) (FRA:QM3) (OTCMKTS:NVAAF) ist ein dynamischer Entdecker und Entwickler seines Vorzeigegebiets Estelle Gold im Goldgürtel Tintina. Novas Strategie besteht darin, die aktuelle Ressource von 4,7 Mio. Unzen auf dem Korbel-Projekt erheblich zu erhöhen. Anschließend soll der Wert weiterhin gesichert werden, indem Korbel in Richtung Produktion verlagert wird, während die Ressourcenbasis über die Pipeline von Zielen innerhalb des Goldbezirks Estelle erhöht wird. Nova Minerals hält außerdem strategische Beteiligungen an Snow Lake Resources Ltd (Thompson Brothers Lithium Project), Torian Resources Ltd (ASX:TNR) und RotorX Aircraft Manufacturing Co.