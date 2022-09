Lake Resources NL ( ASX:LKE ) ( FRA:LK1 ) ( OTCMKTS:LLKKF ) informa que el trabajo continúa con Lilac Solutions, Inc. (Lilac) en el sitio en el Proyecto Kachi en Argentina, con la puesta en marcha ahora en la planta de demostración.Si bien el 14 de septiembre de 2022, Lake emitió un Aviso de disputa en virtud de su acuerdo con Lilac, con respecto a ciertos plazos de desempeño (Disputa), Lake desea informar que Lilac está realizando un trabajo en curso en el Proyecto Kachi y todas las partes confían en- las operaciones del sitio serán exitosas.Lake confirma que la construcción de las instalaciones para albergar la planta de demostración de Lilac ya está completa.La puesta en marcha en seco de la planta de demostración comenzó el miércoles 14 de septiembre.Lilac ha informado a Lake que, sujeto a la finalización de la puesta en marcha en seco, espera comenzar la puesta en marcha en húmedo de la planta el 22 de septiembre; una vez que se complete la puesta en marcha húmeda, Lilac espera comenzar el procesamiento en el sitio de las salmueras de Kachi en la primera semana de octubre.Si bien el programa de prueba se basa en operar la planta de demostración durante 1000 horas, se prevé que los primeros 2000 litros de concentrado de litio producidos en la planta de demostración se enviarán para convertirlos en carbonato de litio una vez entregados. Lake propone que este producto final de litio sea calificado por un fabricante de baterías de nivel 1 para validar las especificaciones del producto.Lake continuará actualizando al mercado sobre el Proyecto Kachi, la Disputa y, a medida que continúe el trabajo de prueba de demostración, sobre el progreso, los plazos, los hitos y los resultados.Lake confirma que las discusiones de compra continúan avanzando y que los nuevos nombramientos para la junta directiva de Lake se encuentran en las etapas finales de consideración.Acerca de Lake Resources NLLake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) es un desarrollador de litio limpio que utiliza tecnología de extracción directa limpia para el desarrollo de litio sostenible de alta pureza de su proyecto insignia Kachi, así como otros tres proyectos de salmuera de litio en Argentina. Los proyectos se encuentran en una ubicación privilegiada dentro del Triángulo del Litio, donde el 40% del litio del mundo se produce al menor costo.Este método permitirá a Lake Resources ser un proveedor eficiente, de origen responsable, ecológico y competitivo en costos de litio de alta pureza, que es fácilmente escalable y tiene demanda por parte de los fabricantes de vehículos eléctricos y de baterías de nivel 1.

Contacto

For media queries, please contact:Nigel Kassulke at TeneoM: +61-407-904-874E: Nigel.Kassulke@teneo.com