Voir en d'autres langues



Alors que les États-Unis ont célébré Thanksgiving 2021, l'année chargée se poursuit avec Newsweek qui a publié la semaine dernière un article de couverture mettant en évidence la menace actuelle.DroneShield ( ASX:DRO ) ( FRA:DRH ) ( OTCMKTS:DRSHF ) continue d'étendre ses travaux d'intelligence artificielle, car il a remporté un contrat RandD AI de 800 000 $ par le ministère australien de la Défense au début du mois. Les capacités d'IA de DroneShield se concentrent sur la détection et le suivi multi-domaines (tels que la radiofréquence et l'optique/thermique) des menaces potentielles, à la fois axées sur les drones et les drones, ainsi que sur la fusion de capteurs.Au Brésil, dans une rare divulgation publique de l'utilisation de l'équipement DroneShield, la police pénitentiaire a partagé les détails de l'interception d'un drone transportant de la contrebande dans la prison de Ribeirao das Neves.Les incidents de drones ont continué de s'intensifier jusqu'en 2021, l'exemple le plus récent étant une attaque contre le Premier ministre irakien au début du mois.DroneShield a également récemment publié sa 6e édition mise à jour du C-UAS Factbook, aidant à naviguer dans le monde en expansion et complexe des technologies C-UAS.Nous continuons à nous engager activement avec nos clients, à la fois en personne et via des démos virtuelles, y compris au cours des deux derniers mois :- le déploiement à Yuma Proving Ground avec JCO,- exposer à AUSA avec Team Defense Australia et notre partenaire SAIC,- Axon Accélération 2021,- déploiement avec les essais de la Police d'Anvers avec notre partenaire néerlandais ForcePro,- exposer à la conférence Milipol à Paris avec notre partenaire français Scopex,- Évaluation des équipements de contre-drone d'Interpol à l'aéroport d'Oslo avec notre partenaire norvégien Siphon, et- FAMEX (Foire aérospatiale du Mexique).En outre, un certain nombre de nos partenaires nationaux à travers le monde ont poursuivi les démonstrations auprès des clients finaux au cours de la période.Le système de détection et de défaite DroneSentry-X continue de démontrer les avantages de sa polyvalence de déploiement, avec une utilisation croissante sur les véhicules, ainsi que sur les navires et les sites fixes tels que les toits.Sur le plan technologique, DroneShield est heureux de poursuivre ses avancées dans l'espace de vision par ordinateur alimenté par l'IA avec sa solution DroneOptID, déployée en périphérie avec nos appareils SmartHub robustes. La dernière version de ce logiciel révolutionnaire sera présentée le mois prochain lors de l'exercice MIFX (Integrated Fires Integrated Experiment) de l'armée américaine, en collaboration avec notre partenaire Trakka Systems, en utilisant leurs caméras optiques et thermiques haut de gamme.Les dispositifs RfPatrol ont vu leur premier déploiement aérien médiatisé, par des pompiers basés aux États-Unis (la préoccupation étant que des drones entrent en collision avec les pales d'hélicoptères de lutte contre l'incendie).La société a continué à recevoir une large reconnaissance de la part du gouvernement australien et de l'industrie de la défense australienne, avec des récompenses récentes, notamment plusieurs titres DefenceConnect Industry Awards et la victoire dans la catégorie nationale des technologies avancées des prix Australian Government Export, entre autres.Aujourd'hui, AFR a annoncé sa liste Fast 100, avec DroneShield placé à la 21e place.DroneShield continue de se développer rapidement dans ses deux bureaux australiens et américains à travers des rôles d'ingénierie et de vente, et a récemment publié des interviews vidéo avec plusieurs membres de son équipe, permettant un aperçu de la vie au sein de l'entreprise.Des informations supplémentaires sur DroneShield sont disponibles sur www.droneshield.com.A propos DroneShield LtdDroneShield Ltd (ASX:DRO) (OTCMKTS:DRSHF) est une société australienne cotée en bourse avec son siège social à Sydney et des équipes aux États-Unis et au Royaume-Uni. Nous sommes spécialisés dans la détection RF, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, la fusion de capteurs, la guerre électronique, le prototypage rapide et la fabrication MIL-SPEC.Nos capacités sont utilisées pour protéger les militaires, les gouvernements, les forces de l'ordre, les infrastructures critiques, les entreprises et les VIP dans le monde entier.Grâce à notre équipe d'ingénieurs principalement basés en Australie, nous proposons à nos clients des solutions sur mesure et des produits prêts à l'emploi conçus pour s'adapter à une variété de plates-formes terrestres, maritimes ou aéroportées.DroneShield est fier d'exporter les capacités australiennes à des clients du monde entier et de soutenir la défense, la sécurité nationale et d'autres organisations de l'Australie pour protéger les personnes, les infrastructures critiques et les actifs vitaux.