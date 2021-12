Voir en d'autres langues



Tamboran Resources Limited ( ASX:TBN ) lève environ 35 millions de dollars par le biais d'un placement privé (« Placement ») ancré par un investissement de 20 millions de dollars de Bryan Sheffield, un investisseur stratégique américain, et soutenu par les actionnaires existants.Les fonds seront utilisés pour accélérer la commercialisation de l'EP 136 et à des fins de fonds de roulement avec les résultats des tests de débit initiaux de deux puits horizontaux dans EP 161 attendus avant la fin de CY2021.Le directeur général et PDG de Tamboran Resources Limited ( ASX:TBN ), Joel Riddle, a déclaré :« Nous sommes ravis d'accueillir Bryan Sheffield en tant qu'investisseur stratégique et actionnaire important de Tamboran.« Bryan Sheffield possède une grande expérience des investissements dans le secteur américain de l'énergie non conventionnelle. Il a auparavant été président, PDG et fondateur de Parsley Energy Inc., un important producteur indépendant de pétrole et de gaz non conventionnel dans le bassin du Permian, au Texas. Parsley Energy a été racheté par Pioneer Natural Resources Company en janvier 2021 pour 7,3 milliards de dollars US.« C'est une période passionnante pour Tamboran alors que nous terminons notre campagne de forage de deux puits horizontaux 2021 avec notre partenaire en coentreprise, Santos QNT Pty Ltd ("Santos") dans EP 161. Les deux puits dans EP 161 devraient être stimulés par fracture et s'écouler. testé avant la fin de CY2021.« Les enseignements de la campagne 2021 sont intégrés dans la planification de notre programme de forage opéré en 2022, qui inclura le puits Maverick 1H dans EP 136, situé dans le noyau Beetaloo. »Bryan Sheffield a déclaré : « Le sous-bassin de Beetaloo possède un certain nombre d'éléments clés d'un jeu de schiste de classe mondiale. Le schiste Mid-Velkerri a une grande étendue aérienne, une grande épaisseur et une grande qualité de roche. Je suis ravi de faire partie du Histoire de Tamboran."Détails du placementTamboran a réalisé un placement de 94 498 961 actions ordinaires à 0,37 $ par action ordinaire, ce qui représente une remise de 3 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur sept jours et une remise de 3,9 % par rapport au dernier cours de clôture, levant environ 35 millions de dollars. Bryan Sheffield a souscrit 54 054 054 actions ordinaires pour 20 millions de dollars. Y compris ses avoirs existants de 1,2 million d'actions, il sera un actionnaire important avec environ 7,4% du capital social ordinaire émis par Tamboran. Le solde des actions du Placement, composé de 40 444 907 Actions Ordinaires, a été racheté principalement par des actionnaires institutionnels existants. Les fonds levés seront utilisés pour accélérer le programme de travail CY2022 EP 136 et à des fins de fonds de roulement. A l'issue du Placement, le nombre total d'Actions Ordinaires émises sera de 747 359 518 actions.Les actions de placement seront émises en utilisant la capacité de placement existante de la Société en vertu de la règle de cotation ASX 7.1 et auront le même rang que les actions ordinaires existantes. MST Financial a agi en tant que chef de file et teneur de livre uniques pour le placement.Pour consulter le calendrier d'attribution des actions, veuillez visiter :A propos Tamboran Resources LimitedTamboran Resources Ltd (ASX:TBN) est une société de gaz naturel qui a l'intention de jouer un rôle constructif dans la transition énergétique mondiale vers un avenir à plus faible teneur en carbone en développant des ressources de gaz naturel non conventionnel à faible teneur en CO2 dans le sous-bassin de Beetaloo dans le bassin du Grand McArthur en le Territoire du Nord de l'Australie. Les principaux actifs de Tamboran sont une participation directe de 25 % dans EP 161 et une participation directe de 100 % dans EP 136, EP 143 et EP(A) 197 qui sont situés dans le sous-bassin de Beetaloo.