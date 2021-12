Voir en d'autres langues



Bluechiip Limited ( ASX:BCT ) ( FRA:1BL ), un leader dans le développement de solutions avancées de gestion d'échantillons pour les environnements difficiles, a annoncé aujourd'hui l'enregistrement récent des cryotubes de marque Bluechiip auprès de la FDA des États-Unis (USA) et l'obtention de la certification européenne Certification CE IVD.Ces importantes certifications américaines et européennes permettent à l'entreprise de vendre directement dans ces margets cibles clés.La société a maintenant lancé à l'échelle mondiale sa gamme de produits de solutions de gestion d'échantillons compatibles Bluechiip, y compris les consommables de stockage d'échantillons, les lecteurs et le logiciel de gestion d'échantillons Stream(TM).La société prévoit de commercialiser et de vendre la gamme de produits Bluechiip-Enabled directement en Amérique du Nord et en Australie/Nouvelle-Zélande et par l'intermédiaire de partenaires de distribution sur les marchés européens et Asie-Pacifique.Andrew McLellan, directeur général de Bluechiip, a qualifié l'annonce de très excitante pour Bluechiip.« La certification est importante ; au cours des 18 derniers mois, nous avons travaillé et obtenu la certification de notre système de gestion de la qualité ISO9001 en vertu duquel nous avons validé tous nos produits. L'enregistrement FDA et la certification CE IVD signifient que nous pouvons vendre directement aux États-Unis, ainsi qu'en Europe et dans la région Asie/Pacifique.Le lancement du produit place Bluechiip en mesure de commercialiser directement une gamme complète de produits de la marque Bluechiip auprès des clients finaux. Nous parlons désormais directement aux clients finaux des sociétés de biobanque, de recherche, d'essais cliniques et pharmaceutiques dans le domaine des sciences de la vie. Surtout, nous pouvons désormais fournir des lecteurs, des logiciels et des consommables de stockage d'échantillons personnalisés.Nous avons également déployé une campagne de marketing, y compris la mise à jour de notre site Web. Bluechiip dispose désormais d'un catalogue de produits complet, comprenant une gamme d'accessoires, de lecteurs et de consommables, soutenu par un logiciel approprié. Nous avons réduit les risques de l'entreprise et contrôlons notre propre avenir.Plus important encore pour nos clients finaux, nous nous concentrons sur la redéfinition de la qualité, l'amélioration de la productivité et, en fin de compte, la fiabilité de chaque échantillon. Nous avons déjà reçu des commandes et réalisé des installations au cours des deux derniers mois en Europe et en Australie et attendons avec impatience. à élargir notre clientèle, en particulier en Amérique du Nord.'M. McLellan a déclaré que Bluechiip se concentrait sur ses produits de commercialisation directe tout en continuant à travailler avec les partenaires de l'entreprise, notamment FujiFilm Industries Irvine Scientific (FISI), ainsi qu'avec d'autres partenaires potentiels pour étendre l'application technologique de Bluechiip sur plusieurs marchés.A propos Bluechiip LimitedBluechiip Limited (ASX:BCT) comprend que chaque échantillon - cellules souches, sang, ovules, spermatozoïdes et autres échantillons biologiques - est essentiel, notre objectif est donc de gérer chacun d'eux avec une qualité optimale de la manière la plus efficace. La solution de gestion avancée de Bluechiip est la seule à fournir la température de l'échantillon avec ID dans les environnements cryogéniques. Plus important encore, cela garantit la confiance dans chaque échantillon.La technologie brevetée unique de Bluechiip est une solution de suivi sans fil basée sur MEMS qui ne contient aucun élément électronique. Il représente un changement générationnel par rapport aux méthodes de suivi actuelles telles que les étiquettes (écrites à la main et pré-imprimées), les codes à barres (linéaires et 2D) et l'identification par radiofréquence. Les étiquettes Bluechiip sont soit intégrées soit fabriquées dans des produits de stockage tels que des flacons ou des sacs. Chaque produit peut être facilement identifié et les informations critiques telles que la température de l'échantillon sont détectées par les lecteurs et stockées dans le logiciel Bluechiip. En plus de fonctionner à des températures extrêmes, la solution de gestion avancée des échantillons Bluechiip(R) peut survivre à l'autoclavage, à la stérilisation par irradiation gamma, à l'humidification, à la centrifugation, au stockage cryogénique et au glaçage.La technologie de Bluechiip a des applications dans les soins de santé, notamment dans les installations de stockage cryogénique (biobanques et biodépôts), la pathologie, les essais cliniques et la médecine légale. Parmi les autres marchés clés figurent la logistique de la chaîne du froid/la chaîne d'approvisionnement, la sécurité/la défense, l'industrie/la fabrication et l'aérospatiale/l'aviation.Bluechiip : Fournissant la confiance dans chaque échantillon.