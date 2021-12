Voir en d'autres langues



PYX Resources Ltd ( LON:PYX ) ( NSX:PYX ), la deuxième plus grande société minière de production de zircon cotée en bourse dans le monde en termes de ressources de zircon, a le plaisir d'annoncer qu'elle a augmenté la capacité de production de son usine de séparation des minéraux (MSP) dans son -classe Mandiri dans le Kalimantan central, en Indonésie, de 18 000 tpa à 24 000 tpa, pour permettre la production de sous-produits, de rutile, de leucoxène et d'ilménite.Ayant reçu l'approbation le 7 décembre 2020 pour son « Plan d'opération de production et budget 2021 », qui comprend l'exploitation minière, le traitement, la commercialisation et l'expédition de zircon, de rutile et d'ilménite, par le Département des services de l'énergie et des ressources du gouvernement de dans la province du Kalimantan central, la Société s'est initialement concentrée sur la production et la vente de zircon de qualité supérieure.Dans le cadre de son plan quinquennal visant à augmenter la capacité de son MSP de Mandiri, la société a désormais augmenté sa capacité à 24 000 tpa, ce qui lui permettra d'ajouter des minéraux de dioxyde de titane à son profil de vente dans un proche avenir. Ces minéraux, sous forme de rutile, d'ilménite et de leucoxène, sont des sous-produits du processus de production de zircon et sont principalement utilisés dans la production de pigment, avec de plus petites quantités utilisées dans la production de métal de titane et de flux d'électrodes de soudage.Le MSP de Mandiri se compose d'un procédé de concentration humide conventionnel (table de Wilfley) et d'un traitement de séparation des minéraux à sec par lots (rouleaux électrostatiques, plaques électrostatiques et rouleaux magnétiques).Le matériau d'alimentation en minéraux lourds (HM) est d'abord passé sur des tables d'agitation par gravité pour augmenter le concentré de zircon. Le concentré subit ensuite un séchage et un refroidissement avant d'être passé dans une unité de séparation électrostatique pour séparer les minéraux métalliques et non métalliques, ainsi que les minéraux qui possèdent des propriétés non conductrices. Enfin, le concentré de zircon passe à travers une unité de séparation électromagnétique, ce qui donne le produit final, qui a une teneur élevée en zircon comprise entre 66% et 68%.Commentant l'augmentation de la capacité à Mandiri, le président et chef de la direction de PYX, Oliver Hasler, a déclaré : « L'augmentation de la capacité de notre usine de séparation des minéraux en Indonésie est un élément clé de notre stratégie qui nous permet de diversifier notre offre de produits et d'offrir plus de choix et avantages pour nos clients mondiaux en pleine expansion."A propos Pyx Resources LimitedPYX Resources Limited (LON:PYX)(NSX:PYX) est un producteur mondial de zircon de qualité supérieure coté à la Bourse nationale d'Australie. L'actif phare de la Société est le gisement de sables minéraux de Mandiri, situé dans la région riche en sédiments alluviaux du Kalimantan central, en Indonésie. Bénéficiant du 5ème plus grand gisement de zircon producteur au monde, PYX est une exploitation à ciel ouvert à grande échelle et à faible profondeur en production depuis 2015 et avec une exploration à ce jour validant la présence d'autres minéraux lourds précieux tels que le rutile, l'ilménite, entre autres, dans son minerai. sables.