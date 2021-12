Voir en d'autres langues



Le producteur émergent de lithium Sayona Mining Limited ( ASX:SYA ) ( FRA:DML ) ( OTCMKTS:SYAXF ) a terminé un nouveau programme de forage sur son projet Authier Lithium, les résultats renforçant encore la confiance de la Société dans la qualité de la base de ressources en lithium à le projet québécois.Points forts- 25 forages complétés au projet Authier Lithium, Québec, avec des résultats incluant 9m @ 1,46 % Li2O; minéralisation de pegmatite de lithium identifiée à l'ouest de la ressource et zone minière prévue- 3 trous de suivi supplémentaires complétés pour remplir une nouvelle minéralisation, avec des résultats d'analyse en attente- Le forage renforce la confiance dans la qualité et le potentiel d'expansion de la base de ressources en lithium à Authier- Sayona a été promue à l'indice MSCI Global Small Cap le 30 novembre, aidant ainsi la sensibilisation des investisseurs institutionnels mondiaux dans un contexte de demande croissante de lithium en Amérique du Nord.Un programme de forage au diamant de 25 trous et 3 908 m a été entrepris avec les résultats des 22 premiers trous reçus. Le forage a été effectué par Les Forages Pikogan, membre de la communauté algonquine Abitibiwinni de Pikogan (Première Nation Abitibiwinni), démontrant l'engagement de Sayona envers la communauté des Premières Nations.Le forage AL-21-14, situé à 250 m à l'ouest de la ressource Authier et de la mine à ciel ouvert potentielle, a retourné des pegmatites à spodumène titrant 9 m à 1,46 % Li2O à partir de 144,9 m de profondeur. Trois trous supplémentaires ont été complétés pour remplir cette nouvelle zone de minéralisation, et les résultats d'analyse sont en attente.Saluant les résultats, le directeur général de Sayona, Brett Lynch, a déclaré : « Nous sommes encouragés par cette dernière série de forages à Authier, qui montre le potentiel d'une nouvelle expansion des ressources sur ce projet clé.« Avec des forages d'exploration supplémentaires prévus dans nos projets au Québec au cours de l'année à venir, nous sommes impatients d'augmenter notre base d'actifs de lithium pour soutenir l'accélération de la décarbonation en Amérique du Nord. »La campagne de forage de la première étape de 2021 achevée à Authier a totalisé 25 trous de forage pour 3 990 m, avec des forages ciblant cinq zones. Les colliers de forage sont affichés dans la figure ci-dessous et les interceptions de lithium détaillées dans le tableau 1*.À la cible Authier Footwall Dyke, les trous AL-21-001 à AL-21-008 ont été forés pour tester une pegmatite de l'éponte inférieure sous-jacente à la zone de ressources. Ces trous ont foré à travers l'enveloppe des ressources, recoupant la minéralisation attendue dans le dyke principal d'Authier, mais n'ont identifié qu'une pegmatite faiblement développée ou absente dans la position de l'éponte cible.À la cible Authier Nord, trois trous comprenant AL-21-010 à AL-21-012 ont été complétés et ont recoupé de la pegmatite avec une intersection minéralisée maximale de 2,5 m @ 0,66 % Li2O à une profondeur de 83,1 m au trou AL-21- 011. Bien que de faible teneur, ce résultat est la première preuve de pegmatite minéralisée en lithium dans cette zone du bail, à 200 m au nord-ouest de la zone de ressources et nécessite des forages supplémentaires pour le suivi.Le forage de quatre des trous prévus pour tester l'extension ouest de la pegmatite nord a été reporté à l'hiver en raison de problèmes d'accès liés aux conditions humides.Le sondage AL-21-14, situé à 250 m à l'ouest de la mine à ciel ouvert planifiée Authier, a retourné des pegmatites à spodumène titrant 9 m à 1,46 % Li2O à 144 m de profondeur. Trois trous supplémentaires, AL-21-023 à AL-21-025 ont par la suite été complétés pour remplir cette nouvelle zone de minéralisation. Les résultats des analyses pour ces trous de remplissage sont en attente.Il a été noté lors de la diagraphie que des pegmatites à spodumène ont été identifiées dans deux des carottes de forage (voir le tableau 1*). La minéralisation dans AL-21-014 est encourageante car il s'agit de la première minéralisation identifiée à l'ouest de la faille Beaver, une structure orientée nord-est qui segmente et déplace la zone de ressources ouest.Une fois tous les résultats reçus, d'autres forages seront planifiés pour déterminer si une minéralisation cohérente peut être identifiée pour l'évaluation des ressources.À l'est de la ressource, les sondages AL-21-17 et AL-21-018 ont recoupé un dyke principal de pegmatite jusqu'à 40 m d'épaisseur. Ceux-ci ont donné un meilleur résultat de 3,4 m @ 1,02 % Li2O à une profondeur de 37,9 m au trou AL-21-017, suggérant des pegmatites minéralisées plus étroites à des niveaux peu profonds à l'est de la fosse à ciel ouvert prévue.Les trous AL-21-019 à AL-21-022 aux cibles Far West et Far North n'ont pas recoupé de minéralisation significative.Travail supplémentaireDes forages de suivi à Authier seront planifiés après la réception des résultats d'analyse, avec des travaux prioritaires comprenant :- Estimations des ressources mises à jour ;- Étude de faisabilité définitive mise à jour ; et- Intégration des nouvelles données avec le hub lithium Sayonaes Abitibi.Les travaux supplémentaires prévus à Authier s'ajoutent à l'exploration prévue pour l'année à venir sur les autres projets de lithium de la Société au Québec, dont les projets Moblan et North American Lithium récemment acquis.Promotion à l'indice MSCI Global Small CapLa société américaine MSCI Inc. a annoncé la promotion de Sayona dans l'indice MSCI Global Small Cap, à compter de la fermeture des bureaux le 30 novembre 2021.La promotion fait suite à une période de forte croissance de la valeur marchande de Sayona, grâce à l'expansion réussie de la Société au Québec pour bâtir la principale base d'actifs de lithium en Amérique du Nord.L'indice MSCI World Small Cap (dollar américain) capte la représentation des petites capitalisations sur 23 marchés développés, dont l'Australie, la Grande-Bretagne, le Canada, le Japon, les États-Unis et un certain nombre de pays européens.Avec 4 419 composants en octobre 2021, l'indice couvre environ 14 % de la capitalisation boursière ajustée du flottant dans chaque pays.L'inclusion de Sayona dans l'indice devrait susciter davantage d'intérêt de la part des investisseurs institutionnels mondiaux, en particulier ceux d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie.*Pour consulter les tableaux et les figures, veuillez visiter :A propos Sayona Mining LtdSayona Mining Limited (ASX:SYA) (OTCMKTS:SYAXF) est une société australienne cotée à l'ASX (SYA) qui se concentre sur l'approvisionnement et le développement des matières premières nécessaires à la construction de batteries lithium-ion destinées à être utilisées dans les secteurs des technologies nouvelles et vertes en croissance rapide. . 