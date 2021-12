Voir en d'autres langues



Magnis Energy Technologies ( ASX:MNS ) ( FRA:U1P ) ( OTCMKTS:MNSEF ) et la société de technologie verte non cotée C4V développent iM3NY, une Gigafactory de cellules de batterie dans l'État de New York, où la production de batteries semi-autonomes commencera bientôt. L'usine, qui pourrait être entièrement autonome d'ici la mi 2022, adoptera le Big Data, l'IA et l'automatisation intelligente pour réduire le coût de fabrication de certaines des batteries les plus vertes au monde. Le risque technologique est faible, car la chimie exclusive des cellules de batterie de C4V a été qualifiée par environ 60 parties et fait partie de la chaîne d'approvisionnement du ministère américain de la Défense et du ministère américain de l'Énergie. Les principaux risques comprennent le risque d'exécution et de mise à l'échelle. Cependant, le PDG d'iM3NY était un membre senior de l'équipe, qui a mis Giga Nevada en ligne. iM3NY est actuellement terminé à environ 40 %, dans les délais et en deçà du budget. Les plans de capacité incluent 32 GWh d'ici 2030. Nous augmentons iM3NY à un rythme plus lent à des fins d'évaluation.Pour consulter le rapport de recherche, veuillez visiter :A propos Magnis Energy Technologies LimitedMagnis Energy Technologies Limited (ASX:MNS) (OTCMKTS:MNSEF) (FRA:U1P) est impliquée et a des investissements stratégiques dans plusieurs aspects de la chaîne d'approvisionnement en électrification, notamment la fabrication de cellules de batterie lithium-ion certifiées vertes, la technologie de batterie de pointe et matériaux d'anode de haute qualité et de haute performance. La vision de l'entreprise est de permettre, soutenir et accélérer la transition énergétique verte essentielle à l'adoption de la mobilité électrique et du stockage des énergies renouvelables.