Voir en d'autres langues



Lake Resources NL ( ASX:LKE ) ( FRA:LK1 ) ( OTCMKTS:LLKKF ) est sur la bonne voie pour produire le lithium de la plus haute pureté au monde avec des avantages ESG significatifs de son projet phare Kachi utilisant une nouvelle technologie d'extraction directe, après une année de transformation pour la compagnie.L'objectif de Lake est de produire :- Le lithium de la plus haute pureté au monde ;- Utilisation de l'extraction directe du lithium basée sur la technologie ; avec- Bénéfices ESG majeurs ; devenir un- Nouveau producteur propre indépendant - à grande échelle.Une étude de faisabilité définitive (DFS) et une évaluation d'impact environnemental et social (EIES) couvrant le projet Kachi ont été lancées au cours de l'année, avec un objectif d'achèvement au deuxième trimestre de 2022. Cela fait suite à une étude de préfaisabilité (EPF) actualisée. Le produit de haute pureté a été fabriqué à partir d'une usine pilote en Californie, puis s'est bien comporté dans des batteries NMC622 riches en nickel avec un tiers indépendant, Novonix.Après la fin de l'exercice, la société a réussi à recevoir de fortes manifestations d'intérêt de la part d'agences de crédit à l'exportation au Royaume-Uni et au Canada (UKEF et EDC), afin de fournir 70 pour cent du financement total requis pour le projet Kachi en tant que long terme, à faible coût dette. Ce financement serait déclenché par l'achèvement du SFN et de l'EIES et d'un accord de prélèvement approprié.Un partenariat formel a été annoncé avec le fournisseur de technologie de Lake, Lilac Solutions Inc, pour la technologie et le financement nécessaires au développement du projet Kachi. Lilac Solutions apportera la technologie, les équipes d'ingénierie et une usine de démonstration sur site, gagnant jusqu'à 25 % du capital du projet Kachi, sur la base de jalons basés sur les performances. Lilac devrait alors financer environ 50 millions de dollars US, soit l'équivalent de sa part proportionnelle des coûts de développement futurs.Pour consulter le rapport annuel complet, veuillez visiter :A propos Lake Resources NLLake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) est un développeur de lithium propre utilisant une technologie d'extraction directe et propre pour le développement de lithium durable et de haute pureté à partir de son projet phare Kachi, ainsi que de trois autres projets de saumure de lithium en Argentine. Les projets occupent un emplacement privilégié dans le Triangle du lithium, où 40 % du lithium mondial est produit au coût le plus bas.Cette méthode permettra à Lake Resources d'être un fournisseur efficace, responsable, respectueux de l'environnement et compétitif de lithium de haute pureté, facilement évolutif et demandé par les constructeurs de véhicules électriques et de batteries de niveau 1.