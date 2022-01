Voir en d'autres langues



Magnis Energy Technologies Limited ( ASX:MNS ) ( FRA:U1P ) ( OTCMKTS:MNSEF ) est très heureuse d'annoncer les résultats significatifs du programme de batteries EFC obtenus en utilisant des cellules commerciales de 7Ah. Les cellules sont développées à l'aide de la technologie BMLMP par le partenaire de Magnis, Charge CCCV, LLC. ("C4V"). Magnis détient une participation de 9,65% dans C4V.Résultats de charge ultra rapidesLe programme FC annoncé précédemment le 22 juin 2021 s'est récemment soldé par un énorme succès. Le programme utilisait des cellules 2-3Ah qui avaient un taux de rétention de plus de 60% à des taux 2C-2C (30 min de charge et 30 min de décharge) après plus de 6000 cycles et à ce stade, la décision a été prise d'accélérer le programme EFC en utilisant de plus grandes cellules commerciales.Il y a eu des retards mineurs dans l'installation d'une alimentation haute tension dans le bâtiment pour effectuer ces tests, car le courant de charge nécessaire atteint 70 ampères.Le programme EFC comporte actuellement des cellules fonctionnant avec une charge de 15 minutes et un taux de décharge variable dans le cadre des protocoles de test initiaux. À ce jour, les résultats reçus ont été très intéressants avec plus de 250 cycles réalisés sans aucune perte de capacité.Le plan est de porter ce programme à plus de 3000 cycles, puis d'exécuter de nouveaux programmes à un courant plus élevé pour atteindre une charge de 10 minutes, puis sur une charge de 6 minutes.La cellule optimisée est toujours à moins de 95 % de la densité énergétique d'une cellule énergétique ordinaire, ce qui signifie une perte de densité énergétique minimale. Une telle densité de puissance élevée sans cobalt ni nickel pour une cellule non-LFP fait de la technologie de C4V un leader sur le marché.Les tests ont été effectués à 90 % de DOD, ce qui équivaut à une énergie maximale infusée et retirée pendant les cycles de charge et de décharge. Ces cellules ont été fabriquées avec des processus évolutifs standard ainsi que des matériaux utilisés par des fournisseurs hautement qualifiés qui permettront la mise à l'échelle de la technologie avec une variabilité limitée menant à un lancement rapide sur le marché.Importance des résultatsLes industries qui nécessitent EFC ou FC incluent l'industrie du transport car elles sont constamment sur la route et les résultats annoncés aujourd'hui pourraient changer la donne pour elles. La vraie signification vient du nombre de cycles couplé aux temps de charge.Traditionnellement, les batteries utilisées dans l'industrie des véhicules électriques ont actuellement jusqu'à 80 % de rétention après environ 1 000 cycles en utilisant des taux de charge inférieurs. Lorsque des taux de charge rapide constants sont appliqués, la durée de vie de la batterie diminue considérablement.Les résultats d'aujourd'hui ne montrent aucune perte de capacité après 250 cycles avec une charge de 15 minutes.Programme de bus EFC NYSERDA État de New YorkLe programme de bus NYSERDA EFC a commencé avec plusieurs retards de la part de toutes les parties, les batteries ayant été fournies au deuxième trimestre 2021. Les commentaires à ce jour ont été très positifs avec des données spécifiques attendues au premier trimestre 2022.Le programme est financé par la NYSERDA et a pour but d'illustrer que la technologie C4V EFC peut être appliquée aux bus de l'État de New York.Le président de C4V, le Dr Shailesh Upreti, a commenté : « Nous faisons des progrès significatifs en termes de modification de l'architecture cellulaire et de notre recette pour développer des conceptions de charge ultra-rapide. Notre objectif ultime est d'atteindre 10 000 cycles avec des taux de 10C (temps de charge de 6 min) et dans le Au cours des 12 derniers mois, nous avons acquis des connaissances significatives qui nous ont permis de faire des progrès significatifs vers cet objectif.Notre technologie sans oxyde (privé d'oxygène) ainsi que sans cobalt et nickel nous permet d'atteindre des taux de charge et de décharge extrêmes sans générer beaucoup de chaleur pour compromettre la sécurité.Le président de Magnis, Frank Poullas, a déclaré : « Les propriétaires de véhicules électriques comprendront l'importance des technologies EFC/FC qui sont également impératives pour un certain nombre d'industries et les premiers résultats d'aujourd'hui utilisant des cellules commerciales sont très excitants ».« Nous sommes impatients de fournir d'autres résultats dans un proche avenir et de travailler à la production de ces cellules à des fins commerciales dans l'usine de batteries au lithium-ion iM3NY. »*Pour afficher le tableau des performances de la batterie, veuillez visiter :A propos Magnis Energy Technologies LimitedMagnis Energy Technologies Limited (ASX:MNS) (OTCMKTS:MNSEF) (FRA:U1P) est impliquée et a des investissements stratégiques dans plusieurs aspects de la chaîne d'approvisionnement en électrification, notamment la fabrication de cellules de batterie lithium-ion certifiées vertes, la technologie de batterie de pointe et matériaux d'anode de haute qualité et de haute performance. La vision de l'entreprise est de permettre, soutenir et accélérer la transition énergétique verte essentielle à l'adoption de la mobilité électrique et du stockage des énergies renouvelables.