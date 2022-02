Voir en d'autres langues



Lake Resources NL ( ASX:LKE ) ( FRA:LK1 ) ( OTCMKTS:LLKKF ) fournit une solution propre à la livraison de lithium de haute qualité dans la chaîne d'approvisionnement étroite des matériaux de batterie alimentant la transition énergétique. Lake utilise une technologie d'extraction directe perturbatrice de son partenaire, Lilac Solutions Inc en Californie (Lilac), pour une production efficace de lithium de haute pureté avec des avantages ESG significatifs. Aucune exploitation minière n'est impliquée dans le traitement de la saumure.La production du projet phare Kachi Lithium Brine devrait commencer en 2024 à un taux de 50 000 tpa de carbonate de lithium. Kachi est financé à titre indicatif dans la production avec un financement de projet à long terme et à faible coût du financement des exportations du Royaume-Uni et d'EDC du Canada pour environ 70% du financement total requis pour le développement de Kachi, sous réserve des conditions de financement de projet standard.Le plan de développement de Lake utilise une méthode efficace d'extraction directe du lithium (DLE) de notre partenaire technologique, Lilac, qui gagne dans le projet Kachi. Cela permet à Lake Resources d'être un fournisseur compétitif de carbonate de lithium de haute pureté, capable d'être commercialisé rapidement à grande échelle. Le processus génère de forts avantages ESG, une faible empreinte carbone (CO2), une faible consommation d'eau et de terres.Du carbonate de lithium de qualité batterie de haute pureté (99,97 % de pureté) a été produit (voir l'annonce ASX du 20 octobre 2020) à partir de produits provenant de modules d'usine pilote. Ce produit a fonctionné avec succès dans les cellules de test de batterie lithium-ion basées sur NMC622 (voir l'annonce ASX du 2 mars 2020).Lake vise à augmenter le nombre de projets de développement en forant aux projets Olaroz, Cauchari et Paso de Lake.*Pour consulter le rapport trimestriel complet, veuillez visiter:A propos Lake Resources NLLake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) est un développeur de lithium propre utilisant une technologie d'extraction directe et propre pour le développement de lithium durable et de haute pureté à partir de son projet phare Kachi, ainsi que de trois autres projets de saumure de lithium en Argentine. Les projets occupent un emplacement privilégié dans le Triangle du lithium, où 40 % du lithium mondial est produit au coût le plus bas.Cette méthode permettra à Lake Resources d'être un fournisseur efficace, responsable, respectueux de l'environnement et compétitif de lithium de haute pureté, facilement évolutif et demandé par les constructeurs de véhicules électriques et de batteries de niveau 1.