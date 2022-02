Voir en d'autres langues



Le développeur de lithium propre Lake Resources NL ( ASX:LKE ) ( FRA:LK1 ) ( OTCMKTS:LLKKF ) propose un programme de 15 millions de dollars américains sur ses trois projets détenus à 100% - Olaroz, Cauchari et Paso - pour le forage et les tests de saumure pour accélérer ces projets en études de faisabilité dans le cadre du programme TARGET 100.Lake a lancé une stratégie d'expansion et d'intégration pour accélérer son portefeuille d'actifs en Argentine afin de mettre en œuvre le programme TARGET 100 - étant l'objectif ambitieux de produire annuellement 100 000 tonnes de lithium de haute pureté sur le marché d'ici 2030.Une équipe d'exploration et de test distincte dédiée au développement rapide des trois autres projets de saumure de Lake en Argentine utilisera l'ensemble de données complet développé au cours des travaux de test de traitement d'extraction directe du projet Kachi.Le programme de forage a commencé avec le premier puits rotatif d'un programme de 10 trous de 4 000 m, dans les zones nord des concessions d'Olaroz, qui couvrent une zone de 30 km de long du côté est des producteurs de lithium établis. Ces projets sont situés dans la province de Jujuy, au nord-ouest de l'Argentine, à proximité de l'opération Allkem (Orocobre) Olaroz et du projet Lithium Americas - Ganfeng JV Cauchari.Les puits de forage sont conçus pour quantifier rapidement les saumures identifiées, développer les aquifères, effectuer des tests de pompage et fournir des données pour les premières études de faisabilité. Les puits rotatifs seront suivis plus tard par des forages au diamant.Les saumures seront échantillonnées et testées avec une méthode d'extraction directe du lithium respectueuse de l'environnement, similaire aux travaux antérieurs menés sur les saumures de lithium du projet Kachi.« L'extraction directe de lithium, qui sera utilisée sur les multiples projets de lithium de Lake, peut livrer des projets évolutifs plus rapidement sur le marché et répondre à une demande en croissance rapide », a déclaré le directeur général de Lake, M. Steve Promnitz.Le président de Lake, M. Stu Crow, a déclaré que des discussions avec des partenaires potentiels pour aider à accélérer la mise en production de ces actifs sont en cours dans le cadre des discussions en cours de Lake avec les clients des métaux de batterie et du désir de Lake de devenir une partie intégrée et précieuse de l'approvisionnement mondial. Chaînes.M. Crow a également déclaré que les quatre raisons pour lesquelles la décision formelle d'étendre le projet de Kachi a été prise ont également donné à l'entreprise la confiance nécessaire pour accélérer l'expansion et l'intégration des autres actifs de Lake en Argentine :1. la demande croissante des partenaires d'approvisionnement potentiels pour une chaîne d'approvisionnement sécurisée en carbonate de lithium de haute pureté respectueux de l'environnement ;2. le soutien indicatif au financement de nouveaux projets par les agences de crédit à l'exportation et le panel bancaire international. Les agences de crédit à l'exportation du Royaume-Uni et du Canada ont déjà indiqué leur volonté de projeter un financement par emprunt d'environ 70 % des besoins en capital du projet Kachi (annonce ASX du 11 août 2021) ;3. les politiques d'investissement favorables du gouvernement argentin qui a annoncé un processus de réduction des taxes à l'exportation dans le cadre du Plan stratégique de développement minier ;4. la confiance du partenaire technologique Lilac Solutions que sa technologie modulaire d'extraction directe du lithium est évolutive et rentable."Ceci, combiné à une surveillance croissante des clients et des consommateurs concernant les références environnementales de la production de lithium et aux préoccupations concernant la sécurité de l'approvisionnement, nous a donné la confiance nécessaire pour accélérer ces développements", a déclaré M. Crow.*Pour voir les tableaux et les figures, veuillez visiter :A propos Lake Resources NLLake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) est un développeur de lithium propre utilisant une technologie d'extraction directe et propre pour le développement de lithium durable et de haute pureté à partir de son projet phare Kachi, ainsi que de trois autres projets de saumure de lithium en Argentine. Les projets occupent un emplacement privilégié dans le Triangle du lithium, où 40 % du lithium mondial est produit au coût le plus bas.Cette méthode permettra à Lake Resources d'être un fournisseur efficace, responsable, respectueux de l'environnement et compétitif de lithium de haute pureté, facilement évolutif et demandé par les constructeurs de véhicules électriques et de batteries de niveau 1.