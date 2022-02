Voir en d'autres langues



PYX Resources Ltd ( LON:PYX ) ( NSX:PYX ) a réalisé de solides performances au quatrième trimestre de l'année en raison d'une augmentation de la production de zircon premium, de la croissance du volume des ventes et des augmentations de prix continues. Au quatrième trimestre 2021, PYX a produit 2 192 t et vendu 2 105 t de zircon premium, ce qui a entraîné une augmentation de la production de 33 % et une augmentation des ventes de 13 %, respectivement. Les ventes de zircon pour la période de douze mois au 31 décembre ont augmenté de 2 % à 6 855 t et les volumes de production ont augmenté de 10 % à 7 233 t. La Société a également maintenu un contrôle serré sur les stocks de produits finis.L'année s'est terminée sur une note très positive, la production de décembre atteignant 1 219 t, ce qui représente une performance de production très solide dans l'ensemble avec une augmentation de 124 % de la production mensuelle par rapport à décembre 2020. Cela était dû à une alimentation plus élevée en concentré de minéraux lourds, en combinaison avec l'augmentation de la capacité de traitement au cours de la période de référence. En outre, PYX a continué à se concentrer sur ses programmes d'augmentation de la productivité à l'usine de séparation des minéraux (MSP), naviguant avec succès à travers les problèmes auxquels sont confrontées les opérations en 2021, qui ont vu des conditions météorologiques extrêmes et une pandémie revigorée.La demande des clients a continué d'augmenter, montrant un intérêt particulier pour le zircon premium de PYX en raison de sa faible teneur en oxyde d'aluminium (AI2O3) inférieure à 0,2 %. De plus, la teneur en uranium thorium du zircon de PYX est inférieure à 500 ppm. Grâce à la stratégie de diversification des marchés, PYX a pu atténuer les perturbations dans des emplacements et des marchés spécifiques. Au cours de la période, PYX a augmenté sa clientèle de 71 %, ajoutant le Brésil à son mix pays. La Société a encore réduit la part des 3 principaux clients dans le volume total des ventes de 61 % en 2020 à 52 % en 2021, grâce à l'augmentation du nombre de clients en Chine.Malgré le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine, la guerre commerciale entre l'Australie et la Chine, l'impact de la pandémie de COVID-19 et les perturbations connexes de la chaîne d'approvisionnement mondiale, le marché des sables minéralisés a fait preuve de résilience et a fortement rebondi depuis le début de la pandémie, ce qui a entraîné des des hausses de prix sur les marchés contractuels et au comptant. Au cours de l'année, PYX a annoncé quatre augmentations de prix du zircon premium - déclenchées par une demande accrue, un manque d'approvisionnement et de faibles stocks. En décembre, le prix supérieur moyen du zircon a atteint 2 465 USD/t, soit 87 % de plus qu'à la fin de 2020.Actuellement, les gouvernements ont fixé l'année 2050 comme objectif de zéro émission nette et de déploiement de diverses technologies essentielles à la transition énergétique, notamment les cellules solaires, l'énergie nucléaire et la catalyse, qui nécessitent toutes du zircon dans leur fabrication. Le gouvernement australien classe le zirconium comme un minéral essentiel pour le bien-être économique des principales économies émergentes du monde. Alors que le monde évolue vers la décarbonisation, la demande de zircon devrait continuer à augmenter.Suite à l'acquisition de Tisma au début de l'année, PYX est devenue la 2e plus grande société cotée en bourse productrice de sables minéraux par les ressources de zircon, à l'échelle mondiale. En juin, la société a réalisé un placement réussi levant 11,2 millions de dollars australiens/6,1 millions de livres sterling (dépenses brutes), dans le but d'accélérer la croissance, en commençant par l'usine de séparation des minéraux (MSP) de Mandiri qui a quadruplé sa capacité à 24 000 tonnes par an, permettant pour la production future de rutile, de leucoxène et d'ilménite.En novembre, PYX a réussi sa double cotation sur le marché principal de la Bourse de Londres, ce qui était un moment idéal étant donné le cycle de prix soutenu que connaît actuellement le zircon premium.La LSE est une destination de premier plan pour les sociétés de ressources naturelles et dispose d'un solide réseau de courtiers, d'analystes et d'investisseurs institutionnels ayant une connaissance approfondie du marché mondial des sables minéralisés. En conséquence, la double cotation LSE a fourni une plate-forme pour élargir notre base d'investisseurs afin d'inclure des investisseurs institutionnels et autres, ainsi que l'accès à un marché hautement liquide.Commentant les réalisations de la société au cours de l'exercice 21, le président-directeur général de PYX Resources, Oliver B. Hasler, a déclaré : « Je suis ravi de nos réalisations en 2021. L'industrie des sables minéralisés connaît actuellement un fort cycle haussier et les conditions du marché sont désormais idéal pour la mise en œuvre de la stratégie de croissance de l'entreprise.""2021 a été une année vraiment capitale pour PYX Resources et avec nos plans d'expansion ambitieux pour 2022, j'ai hâte de livrer la prochaine phase de notre trajectoire de croissance."En 2021, PYX a poursuivi son programme de développement durable basé sur 5 piliers : les personnes, la planète, la prospérité, la paix et le partenariat. En 2021, PYX a réalisé des projets sur l'éducation de qualité, l'eau potable et l'assainissement, l'emploi viable et la création de partenariats pour atteindre ces objectifs. Le taux de fréquence total des blessures enregistrables de PYX depuis le 24 janvier 2020 est nul. Malheureusement, il a signalé des cas de COVID-19 parmi ses employés. Le personnel de PYX a tous été pris en charge pendant leur rétablissement de la maladie et la société n'a signalé aucun décès lié au COVID-19. En partenariat avec les autorités sanitaires locales, PYX a pris l'initiative en octobre 2021 de mener une campagne de vaccination pour protéger l'ensemble du personnel employé à tous les niveaux de l'entreprise, y compris au sein du bureau, de l'usine et de la mine à Kalimantan. 100 % des employés de PYX ont reçu leur deuxième dose du vaccin COVID-19.A propos Pyx Resources LimitedPYX Resources Limited (LON:PYX)(NSX:PYX) est un producteur mondial de zircon de qualité supérieure coté à la Bourse nationale d'Australie. L'actif phare de la Société est le gisement de sables minéraux de Mandiri, situé dans la région riche en sédiments alluviaux du Kalimantan central, en Indonésie. Bénéficiant du 5ème plus grand gisement de zircon producteur au monde, PYX est une exploitation à ciel ouvert à grande échelle et à faible profondeur en production depuis 2015 et avec une exploration à ce jour validant la présence d'autres minéraux lourds précieux tels que le rutile, l'ilménite, entre autres, dans son minerai. sables.