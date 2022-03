Voir en d'autres langues



Le développeur de lithium propre Lake Resources NL ( ASX:LKE ) ( FRA:LK1 ) ( OTCMKTS:LLKKF ) confirme que l'usine de démonstration modulaire conçue et construite par l'équipe d'ingénierie de Lilac Solutions Inc, a été envoyée de Californie aux États-Unis au projet Kachi en Argentine .Lilac Solutions, le partenaire technique de Lake, a assemblé les modules d'échange d'ions et l'équipement de soutien pour l'usine de démonstration dans cinq conteneurs d'expédition de 40 pieds (12 m).La conception modulaire permet une approche "plug and play", une fois que l'alimentation en saumure, l'alimentation et les réactifs sont connectés. L'usine de démonstration fonctionnera pendant environ 3 à 4 mois pour produire du chlorure de lithium (éluat) représentant 2,5 tonnes de carbonate de lithium. Celui-ci sera converti en carbonate de lithium de qualité batterie de haute pureté pour les acheteurs potentiels et la qualification des batteries plus tard dans l'année. Les opérations de l'usine de démonstration sur le site éclaireront également la conception technique finale avant la construction du projet à l'échelle commerciale."Notre technologie est vraiment perturbatrice ; nous avons pris l'échange d'ions, une solution technologique non minière qui est omniprésente dans l'industrie du traitement de l'eau, et avec des innovations de pointe, nous avons créé une technologie unique pour l'extraction du lithium qui, selon nous, réduira l'exploitation coûts et augmenter la récupération du lithium pour la production de produits chimiques au lithium à partir des saumures de Kachi », a déclaré Dave Snydacker, PDG de Lilac, « Par rapport à la technologie conventionnelle, notre processus de production est moins coûteux et offre des taux de récupération du lithium plus élevés de 80 à 90 % pour produire carbonate de lithium de qualité batterie, tout en protégeant l'environnement local, y compris les ressources en eau."Notre procédé est modulaire, produit du lithium de haute pureté et peut passer rapidement du stade pilote au stade commercial - notre participation au capital garantit une commercialisation rapide de la technologie Lilac sur ce qui est une ressource de lithium d'importance mondiale."Nous avons beaucoup travaillé avec cette saumure, générant les données nécessaires aux études d'ingénierie, et c'est un ajustement fantastique pour la technologie Lilac", a-t-il déclaré.Pendant ce temps, les travaux de test dans les installations de Lilac Solutions en Californie continuent de produire les données requises pour l'étude de faisabilité définitive et les tests de carbonatation du lithium se poursuivent à Hazen Research dans le Colorado.« Lake et Lilac sont très confiants que l'usine de démonstration incorporant le processus d'échange d'ions exclusif de Lilac prouvera aux investisseurs et aux acheteurs qu'elle est évolutive et fonctionne bien sur site en produisant avec succès un produit au lithium de haute qualité. Lake est bien placé pour fournir un important projet avec un produit de haute qualité constant avec des avantages ESG substantiels », a déclaré le directeur général de Lake, M. Steve Promnitz.*Pour voir les photos, veuillez visiter :A propos Lake Resources NLLake Resources NL (ASX:LKE) (OTCMKTS:LLKKF) est un développeur de lithium propre utilisant une technologie d'extraction directe et propre pour le développement de lithium durable et de haute pureté à partir de son projet phare Kachi, ainsi que de trois autres projets de saumure de lithium en Argentine. Les projets occupent un emplacement privilégié dans le Triangle du lithium, où 40 % du lithium mondial est produit au coût le plus bas.Cette méthode permettra à Lake Resources d'être un fournisseur efficace, responsable, respectueux de l'environnement et compétitif de lithium de haute pureté, facilement évolutif et demandé par les constructeurs de véhicules électriques et de batteries de niveau 1.