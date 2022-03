Voir en d'autres langues



Theta Gold Mines Limited ( ASX:TGM ) ( FRA:3LM ) ( OTCMKTS:TGMGF ) est heureuse d'annoncer les progrès réalisés dans l'étude de faisabilité de son projet aurifère souterrain, les approbations environnementales et la préparation de la construction de l'usine. Les mines Beta, Frankfort, CDM et Rietfontein sont collectivement désignées sous le nom de projet souterrain TGME.Les découvertes faites récemment, soit les mines Beverly Hills et Desire, font partie des 43 mines historiques sous gestion. Les deux ont connu très peu d'exploration moderne.Nous savons maintenant, grâce aux plans souterrains et aux études de mine, que Desire est l'un des plus grands complexes miniers souterrains du Goldfield avec des travaux souterrains historiques s'étendant sur des kilomètres.Le complexe de la mine Desire s'étend sur 1,5 km en direction et sur 3,2 km en pendage, ce qui en fait l'une des plus grandes anciennes mines inexplorées sous gestion. Le complexe de la mine Desire a exploité le récif portugais, produisant environ 170 koz Au à partir de 563 kt, titrant 9,41 g/t Au. La zone minière chevauche des parties des fermes Graskop 564KT, Desire 563KT (10167 MR), Ponieskrans 543KT (83 MR) et Grootfontein 562KT (341 MR).Le président de Theta, Bill Guy, a commenté : « Les résultats des échantillons ponctuels prélevés aux mines Desire et Beverly Hills sont très encourageants car les résultats indiquent des teneurs élevées dans ces mines. La mine de Beverly Hills est actuellement planifiée et programmée dans le cadre de la vie de Frankfort Mines. à moi.La mine Desire abrite un grand système de récifs plats, les résultats des échantillons ponctuels à haute teneur sont conformes aux plans d'évaluation historiques de la mine. La mine Desire fera l'objet d'autres travaux d'échantillonnage et d'essai dans le cadre de l'exploration continue des 43 mines historiques sous gestion.L'équipe permanente sur place poursuivra les travaux d'échantillonnage et d'exploration. L'équipe est sur la bonne voie pour terminer l'EFD au deuxième trimestre 2022. Les investigations géotechniques ont été menées comme prévu avec des résultats encourageants. Les essais métallurgiques se sont poursuivis avec des échantillons en vrac (environ 1,5 tonne par mine) prélevés dans les mines , Rietfontein et CDM. Ces échantillons sont actuellement au Laboratoire.L'équipe a terminé la phase finale de cadrage des permis pour le droit minier 83. Le rapport de cadrage final sera maintenant évalué par le Département des ressources minérales et de l'énergie et une fois approuvé, le processus passera à la phase d'évaluation de l'impact environnemental du processus d'autorisation.*Pour voir la mise à jour complète avec des tableaux et des chiffres, veuillez visiter :A propos Theta Gold Mines LimitedTheta Gold Mines Limited (ASX:TGM) (OTCMKTS:TGMGF) est une société de développement aurifère qui détient une gamme d'actifs aurifères potentiels dans une région minière aurifère sud-africaine de renommée mondiale. Ces actifs comprennent plusieurs projets aurifères à haute teneur en surface et près de la surface qui offrent des avantages de coût par rapport aux autres producteurs d'or de la région.Le projet principal de Theta Gold Mines est situé à côté de la ville minière aurifère historique de Pilgrim's Rest, dans la province de Mpumalanga, à environ 370 km au nord-est de Johannesburg par la route ou à 95 km au nord de Nelspruit (capitale de la province de Mpumalanga). Après une production à petite échelle de 2011 à 2015, la Société se concentre actuellement sur la construction d'une nouvelle usine de traitement de l'or dans son empreinte approuvée à l'usine TGME, et pour le traitement du minerai d'or oxydé Theta Open Pit. Les mines à ciel ouvert et souterraines et les prospects à proximité devraient faire l'objet d'une évaluation plus approfondie à l'avenir.La société vise à construire une plate-forme de production solide de plus de 100 Kozpa basée principalement sur des sources d'extraction de roche dure peu profondes, à ciel ouvert ou à entrée de galerie. Theta Gold Mines a accès à plus de 43 mines historiques et zones de prospection accessibles et explorables, avec plus de 6,7 Moz de production historique enregistrée.